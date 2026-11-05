“Me costó mucho resolverlo”: Scarlett Johansson revela las dificultades que enfrentó para interpretar a su personaje en The Batman II

Scarlett Johansson se integró al universo de Batman, protagonizado por Robert Pattinson, con un papel que se mantiene en secreto. En una entrevista, confesó que enfrentó dificultades para desarrollar su personaje.

Johansson, recordada por interpretar a Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, en el universo cinematográfico de Marvel, reconoció que su participación en The Batman II representó un desafío para construir el personaje que interpreta.

En una entrevista con Entertainment Tonight, la actriz confesó que desarrollar su personaje le supuso una carga emocional que no esperaba, aunque evitó profundizar en el papel que tendrá en la historia.

Johansson resaltó que el personaje fue “muy difícil de descifrar” y señaló que desconoce si esto se debió al papel en sí o al momento de su vida en el que asumió el proyecto.

“No sé si fue por el rol en sí o por el momento de mi vida, pero me costó mucho resolverlo”, expresó Scarlett Johansson al referirse a la construcción de su personaje, que la llevó a experimentar “un montón de angustia existencial”.

La actriz aseguró que eso es lo único que puede comentar sobre su personaje y mantuvo en secreto si interpretará a una aliada o antagonista. Su participación en la película fue anunciada originalmente en mayo por el director Matt Reeves.

Pattinson volverá a interpretar al justiciero de DC en una película cuyo estreno está previsto para febrero del 2028, después de varios retrasos que modificaron la fecha proyectada para el 2027.

La dirección de The Batman II también ha experimentado cambios. La película, originalmente dirigida por Matt Reeves, quedó temporalmente en manos del ganador del Óscar Steven Soderbergh, luego de que Reeves decidiera tomarse un tiempo por asuntos personales.

En cuanto a la trama, Matt Reeves no ha revelado detalles específicos de la historia. Sin embargo, adelantó que profundizará en la vida de Bruce Wayne, ya que la primera entrega se concentró en su faceta como Batman.

Elenco de The Batman II