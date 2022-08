“Me Traicionaste”: de qué trata la canción que hizo Rosalía para la popular serie “Game of Thrones”

“ Game of Thrones “, la serie que se popularizó desde 2011 ha vuelto a estar en boca de todos ante el estreno de su precuela llamada “House of the Dragon”, transmitida en HBO y HBO Max.

Esto ocurrió en el año 2019, cuando Columbia Records publicó el álbum llamado “For The Throne”, en en el que participaron artistas como Travis Scott, The Weeknd, The Lumineers, Munford and Sons, The National entre muchos otros.

Sin embargo, la intérprete que llamó más la atención por su participación en el disco fue la cantante española Rosalía, quien creó la canción “Me Traicionaste”, para la popular serie.

Esta canción la interpretó en colaboración con A. Chai, un reconocido artista peruano con gran trayectoria en la industria musical y por haber colaborado con artistas como C. Tangana, Darell, J Mashel, Lali Espósito y Stwo.

La canción “Me Traicionaste”, a diferencia de las otras producciones musicales, está cantada en español y está influenciada en géneros como el flamenco y el trap.

Con respecto al contenido lírico, la canción habla acerca de la traición de una persona hacia a otra. Muchas personas asociaron la letra a muchos momentos de la serie en donde habían traiciones entre varios personajes.

En ese momento Rosalía tenía 26 años y ya cosechaba numerosos éxitos en las listas musicales con canciones como Con Altura, donde colaboró con el cantante de reguetón J Balvin, mientras que un año después, en 2018 había sacado su segundo material discográfico llamado El Mal Querer.

House of the Dragon

Con el reciente estreno de la precuela de “Game of Thrones” ha habido bastante expectativa en conocer si esta nueva producción podrá estar a la altura de la serie original que comenzó en 2011 y finalizó en 2019, y que es considerara por muchos críticos como una de las mejores series de todos los tiempos.

Muchas personas han pronosticado, con el primer episodio emitido el pasado 21 de agosto que la serie será un “éxito” a la altura de su predecesora.

Otro sector afirmó que aún debe desarrollarse los acontecimientos presentados en el primer episodio para tener una valoración más real de la serie y tener una opinión más formada.

Sin embargo, esto no descarta la apuesta por HBO por esta producción, en donde afirmó que cada episodio tendrá un costo de casi US$20 millones.