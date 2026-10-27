Meghan Markle regresa a la televisión: la duquesa de Sussex participará en MasterChef Junior

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Meghan Markle regresa a la televisión: la duquesa de Sussex participará en MasterChef Junior

La duquesa de Sussex regresará a la televisión australiana como copresentadora del concurso infantil de cocina. Esto se sabe sobre su participación.

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Meghan Markle regresa a la televisión: la duquesa de Sussex participará en MasterChef Junior

Meghan Markle será copresentadora del concurso infantil de cocina MasterChef Junior en 2027. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

Tras su retorno a Inglaterra, que ha puesto de cabeza a la familia real, los duques de Sussex vuelven a acaparar los titulares. La duquesa Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, anunció su regreso a la televisión australiana.

Markle, quien ya brillaba en la televisión antes de casarse con el descendiente de la Corona británica, participará como copresentadora del concurso infantil de cocina MasterChef Junior en el 2027, según informó ella misma por medio de un comunicado.

"Me encanta cocinar con mis hijos, así que ver cómo estas jóvenes estrellas llevan a cabo sus creaciones en la cocina va a ser muy divertido", expresó la duquesa, en referencia a los participantes, que tienen entre 9 y 13 años.

Markle compartirá pantalla con la cocinera y presentadora Poh Ling Yeow en el programa de la cadena Network 10, que volverá a emitirse después de seis años de ausencia.

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La esposa del príncipe Harry había participado en la edición para adultos del mismo programa, emitida en junio del 2026, como jueza invitada, lo que causó revuelo en la cadena Network 10, que logró sus cifras de audiencia más altas desde el 2023.

Aunque muchos espectadores australianos cuestionaron su participación porque dudaban de sus dotes culinarias, el programa tuvo buenos índices de audiencia.

Su regreso a la televisión llega después de que Netflix anunciara en enero pasado que no renovaría su contrato con la exactriz y duquesa para continuar con el programa With Love, Megan, debido a los bajos índices de audiencia que tuvo en la plataforma de transmisión en continuo.

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Tras la noticia, los medios británicos se preguntan si el rodaje de MasterChef Junior supondrá que Meghan y Enrique se instalarán temporalmente en Australia.

Después de más de seis años de haberse ido a vivir a Estados Unidos, los duques de Sussex regresaron de manera sorpresiva a Inglaterra en agosto del 2026.

Desde entonces, el palacio de Buckingham marcó distancias con ellos y subrayó que, en adelante, llevarían a cabo sus actividades como personas privadas y no como miembros activos de la realeza.

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Con información de EFE

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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