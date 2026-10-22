¿Meghan Markle se quedará con el “vestido de la venganza” de Lady Di? Lo que se sabe de las intenciones del príncipe Harry para recuperarlo

El famoso "vestido de la venganza" de la princesa Diana de Gales volvió a ser tema de conversación más de 30 años después de que ella usara el emblemático atuendo negro, debido a que su hijo menor, el príncipe Harry, habría expresado su intención de recuperarlo.

"No quiere que desaparezca en el armario de un coleccionista", compartió una fuente con el medio estadounidense Radar Online, y añadió que el duque de Sussex "cree que debe permanecer vinculado a Diana" y "pertenecer" a su esposa, Meghan Markle.

Según el medio, el hijo menor de Lady Di "ve ese vestido como un símbolo de su madre recuperando el poder".

El atuendo fue bautizado como el "vestido de la venganza" luego de que la princesa Diana lo usara en una de sus apariciones públicas más recordadas, durante una gala organizada por Vanity Fair, el 29 de junio de 1994.

Esa misma noche, su esposo, el príncipe Carlos, había admitido en una entrevista en televisión nacional que había sido infiel durante su matrimonio con ella. Sin embargo, en lugar de encerrarse a llorar, Diana se puso el vestido corto de seda negra, que dejaba sus hombros al descubierto, y apareció en la galería Serpentine de Londres.

Según Anna Harvey, estilista de Diana en aquella época y quien la ayudó a vestirse para el evento, la princesa "simplemente, quería estar espectacular".

Su presencia llamó tanto la atención que al día siguiente apareció en todos los medios de comunicación británicos, que bautizaron la prenda como el "vestido de la venganza".

La pieza, creada por la modista griega Christina Satambolian, había sido adquirida por la princesa Diana tres años antes, en 1991, pero no se había atrevido a usarla por considerarla "demasiado provocativa".

"Diana lo usó para responder a Carlos, a Camilla y a una institución que la había hecho infeliz. En la mente de Harry, Meghan entiende esa historia mejor que nadie", contó la fuente.

En septiembre pasado se anunció que el famoso "vestido de la venganza" saldrá a subasta el próximo 9 de diciembre del 2026, y se espera que alcance un precio de entre 130 mil y 258 mil euros (entre 1 y 2 millones de quetzales).

Parte de las ganancias de la subasta se destinará a un hospital de Escocia para apoyar a pacientes con problemas de salud mental.