Meghan Markle sabía de las acusaciones contra su padre desde 2018 y revela que se alejó para proteger a sus hijos

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Meghan Markle sabía de las acusaciones contra su padre desde 2018 y revela que se alejó para proteger a sus hijos

La esposa del príncipe Harry admite que mantuvo a sus hijos lejos de su progenitor porque conocía sus antecedentes.

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

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Geneva (Switzerland), 17/05/2026.- Meghan Markle, the Duchess of Sussex speaks during the inauguration of 'The Lost Screen Memorial' exhibition on the Place des Nations in front of the European headquarters of the United Nations (UNOG) in Geneva, Switzerland, 17 May 2026. Presented by Archewell Philanthropies in partnership with the World Health Organization (WHO) and The Parents' Network, the installation serves as a visual call to action to protect children from online abuse and digital harm. (Suiza, Ginebra) EFE/EPA/CYRIL ZINGARO

Meghan Markle emitió un comunicado en el que reconoce que conocía las acusaciones contra su padre. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/CYRIL ZINGARO)

Muchos criticaron duramente a Meghan Markle por el evidente alejamiento de su padre desde que se casó con el príncipe Harry. Lo que casi nadie sabía eran las verdaderas razones detrás de esa decisión. Luego de que su hermano Thomas Markle Jnr denunciara al padre de ambos por haber descubierto miles de imágenes de pornografía y abuso infantil, la duquesa de Sussex, ha admitido públicamente que sabía desde 2018 que presuntamente su padre consumía pornografía infantil y esa fue la razón de que cortase todo contacto de él.

La esposa del príncipe Harry envió una carta al diario The Sun. Indica que esas "acusaciones inquietantes y perturbadoras" sobre su padre, no son nuevas. En la misiva a Meghan aseguró estar "afligida por las noticias conocidas en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con los niños que han podido ser dañados".

Pide comprensión

La duquesa indicó que en 2018 la policía británica le envió una carta que contenía esas acusaciones "perturbadoras". Meghan, ahora, pide que se entienda por qué puso distancia entre ella, sus hijos y su padre. "Mi decisión de no permitirle ningún contacto con nuestros hijos tenían una razón: protegerlos", puntualiza. Lamenta además "las tergiversaciones de ciertos medios durante años" sobre las razones de la frialdad con su padre, indica la agencia de noticias EFE.

La agencia señala que las noticias recientes se refieren a la acusación desvelada en las últimas horas por Thomas Markle Jnr quien encontró cuatro cajas que el padre había abandonado en su casa tras salir precipitadamente de Cebú al sufrir un infarto que le costó la amputación de una pierna.

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Thomas Markle Jnr dijo a The Sun que no tuvo otra opción sino denunciar a su propio padre, y añadió que no piensa volver a dirigirle la palabra.

Las imágenes que el hijo encontró eran de niñas "no mayores de 10 u 11 años" que participaban en actos sexuales en distintos lugares, y según él era posible reconocer la casa mexicana que el padre ocupó durante unos años en Rosarito (Baja California).

ESCRITO POR:

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

Ana Lucía Mendizábal

Periodista de Prensa Libre, especializada en temas de cultura, espectáculos y bienestar con más de 30 años de experiencia.

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