Mel Gibson apoya a Trump y critica a Harris: “Tiene el cociente intelectual de una valla”

El protagonista y director de filmes como Braveheart (1995), que también se puso detrás de la cámara en otros como The Passion of Christ (2004) o Apocalypto (2006), dijo a TMZ que le extrañaría que alguien se sorprenda con su postura política.

"Sé cómo será si la dejamos entrar. Y no es bueno. Un historial miserable. No hay políticas de las que hablar. Tiene el cociente intelectual de una valla", ha dicho en una breve entrevista concedida al portal TMZ.

"Voy a decir Trump ¿Es una buena suposición?", le pregunta el periodista, a lo que el cineasta responde: "Es una suposición bastante acertada".

Su comentario sobre la vicepresidenta resuena a la opinión que el magnate neoyorquino tiene sobre ella, que en sus distintos mítines asegura que es una persona con un cociente intelectual bajo o directamente la llama "estúpida".

Trump ha mostrado su admiración por el intérprete en el pasado. En su red Truth Social compartió un meme con una foto de hace años del actor junto a la frase "Yo votando por Trump en 2016" y acompaña la de "Yo votando por Trump en 2024" con una imagen de Gibson en la piel de su personaje en "Braveheart" y en actitud de batalla. "Sea como sea, Mel Gibson es FANTÁSTICO", dijo.

Más allá de sus opiniones políticas, Gibson, de 68 años, ha estado en el punto de mira en el pasado por comentarios antisemitas y racistas y por haber sido arrestado en 2006 por conducir bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, en 2022 con el estreno de la película Sound of Freedom mostró su apoyo a los creadores de la cinta que crea conciencia sobre la denuncia del tráfico infantil, uno de los pocos referentes del cine en promocionar el famoso y polémico filme.

BREAKING: MEL GIBSON CONFIRMS HE IS VOTING FOR DONALD TRUMP



"SHE'S GOT THE IQ OF A FENCE POST" pic.twitter.com/6fOxh9vWP2