“Mentiras, el musical” en Guatemala 2026: Paloma Cordero asegura que la producción ayudará a revivir una época inolvidable

Desde su estreno en el 2009, Mentiras, el musical ha cautivado a multitudes debido a la calidad del elenco, la trama y la conexión con el público.

Escrito por José Manuel López Velarde, Mentiras, el musical es en la actualidad uno de los espectáculos más duraderos y fenómenos teatrales más importantes de México.

De acuerdo con expertos en la crítica internacional, la producción está catalogada como una comedia musical con toques de melodrama, nostalgia ochentera, colores, vestuario extravagante y mucho humor.

Con más 17 años en cartelera, Mentiras, el musical llega a Guatemala convertido en un fenómeno cultural.

“Guatemala se llenará de nostalgia, humor, drama, moda ochentera con la llegada de Mentiras, El Musical – La Gira, una de las producciones más exitosas y queridas del teatro musical en español”, indicó la productora local Show Business Guatemala.

¿De qué trata Mentiras, el musical?

De acuerdo con los productores, Mentiras, el musical muestra la historia que sigue a Daniela, Dulce, Yuri y Lupita, cuatro mujeres que descubren que compartían algo en común: Emmanuel… el hombre que cambió sus vidas.

Lo que comienza como un funeral se convierte en una explosiva reunión llena de secretos, traiciones, humor y empoderamiento femenino, acompañada por éxitos inolvidables de Yuri, Daniela Romo, Amanda Miguel, Lupita D’Alessio, Emmanuel y Dulce, entre otros.

“La obra de teatro con más de 17 años en cartelera en Ciudad de México y un fenómeno cultural que recientemente volvió a explotar gracias al éxito de Mentiras, La Serie en Netflix, esta producción ha conquistado a miles de espectadores gracias a su mezcla perfecta de comedia, romance, misterio y las canciones más icónicas de la década de 1980”, añadió Show Business.

El elenco

Según la producción local, uno de los grandes atractivos de la reciente gira de Mentiras, el musical es el elenco que se presentará en el país.

Enrique Montaño como Emmanuel

Actor y cantante mexicano con una sólida trayectoria en televisión, cine y teatro musical.

Ha participado en producciones como Pasión y poder, Por ella soy Eva, Quererlo todo, y recientemente en la serie de Netflix Yo no soy Mendoza.

En teatro, se ha consolidado como uno de los intérpretes favoritos del universo de Mentiras, donde da vida a Emmanuel con gran carisma, humor y potencia vocal.

Paola Gómez como Lupita

Considerada una de las actrices más representativas del universo de Mentiras, Paola Gómez ha interpretado distintos personajes dentro del musical a lo largo de los años y es ampliamente reconocida por su divertida y entrañable Lupita.

Su carrera incluye importantes proyectos teatrales, telenovelas y series, entre ellas Clase 406, José José: El príncipe de la canción y producciones recientes para Disney Plus.

Su trayectoria dentro de Mentiras la ha convertido en una favorita del público.

Lorena Vignau como Daniela

Actriz y cantante reconocida por su versatilidad dentro del teatro musical mexicano.

Ha formado parte de distintas temporadas de Mentiras, y ha interpretado tanto a Daniela como a Yuri, personajes emblemáticos del musical.

Su presencia escénica, potencia vocal y capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las intérpretes más queridas dentro de esta producción.

Paloma Cordero como Yuri

Con una energía explosiva y una poderosa voz, Paloma Cordero se ha ganado un lugar importante dentro del teatro musical.

Paloma ha participado en importantes proyectos de doblaje y música para cine, incluyendo producciones internacionales como Mufasa: El rey león, Moana 2, Wicked y Piratas del caribe.

Actualmente también forma parte del exitoso musical Siete veces adiós, otra de las producciones más aclamadas del teatro musical mexicano.

Su interpretación de Yuri destaca por el humor, fuerza y dramatismo que exige uno de los personajes más icónicos y complejos del musical.

Georgina Levín como Dulce

Actriz y cantante con amplia experiencia en teatro musical. Georgina Levín ha sido parte del universo de Mentiras y ha interpretado personajes clave como Dulce y Daniela.

Su interpretación combina sensibilidad, comedia y una gran capacidad vocal, convirtiéndola en una de las artistas más sólidas de esta producción.

Arantza Muñoz como Manoela

La misteriosa Manoela es uno de los personajes favoritos del público por su peculiar humor y su inesperada participación dentro de la historia.

Arantza Muñoz aporta frescura, comicidad y presencia escénica a este entrañable personaje que termina siendo clave dentro de la trama.

El mensaje para Guatemala

Este viernes 24 de abril, Paloma Cordero, quien lleva aproximadamente 14 años vinculada con la producción, conversó con Prensa Libre y compartió las primeras impresiones de su estadía en el país.

“Estoy muy feliz de estar en Guatemala, es la primera vez que vengo, llevo apenas unas horas y estoy muy emocionada de conocer el país, a su gente y de presentarles el musical”, dijo Cordero.

A propósito de su interpretación de Yuri, enfatizó que destaca el humor, interpreta algunos de sus temas, pero no imita a la cantante.

“Es importante que Mentiras, el musical cuenta con personajes que se llaman Yuri, Lupita, Dulce y Daniela, en honor a estas grandes divas de la década de 1980, pero no estamos personificándolas a ellas”, dijo.

“Se llaman así en honor a ellas, pero mi personaje canta canciones de Yuri, también de Lupita D’Alessio, Amanda Miguel, Ana Gabriel, y de otras grandes artistas de esa década”, agregó.

Para Cordero, Mentiras, el musical ha destacado durante más de 17 años debido a la constante renovación del elenco y del dinamismo con que se presenta en el escenario.

“Creo que la música de los ochenta en español es tan poderosa que resuena tanto en el imaginario colectivo de los pueblos, de las ciudades, tanto de México como de Latinoamérica y eso hace que sea una combinación muy poderosa y que siempre esté fresca la obra”, comentó.

“Hay actores que entran, actores que salen, hay combinaciones infinitas de repartos, así que nunca se observará al mismo elenco o rara vez pasará porque vamos cambiando mucho, vamos rotando y eso hace también que sea una obra muy fresca y que se mantenga a lo largo de los años en el gusto del público”, añadió.

De acuerdo con Cordero, Mentiras, el musical es un proyecto que le ha dado muchas satisfacciones y aprendizaje. “Con el elenco nos sentimos cómodos porque estar en Guatemala es como ver a nuestros hermanitos. Así que vamos a gozar y queremos que el público lo goce con nosotros y nos acompañe en este debut en Guatemala”, indicó.

“Hay dos funciones programadas para Mentiras, el musical y creo que será algo que dará de qué hablar por mucho tiempo. Así que no se pierdan esta oportunidad de reír, cantar, interactuar con esta producción que cuenta con un guion bien escrito, canciones que nos recordarán una época hermosa como fueron los ochenta y si no los vivieron, pues les enseñaremos un poquito de cómo fue”, concluyó

Otras características de Mentiras, el musical

Según la crítica global, Mentiras, el musical no es solo una obra de teatro, debido a que es considerado como una experiencia colectiva donde generaciones enteras conectan con canciones que marcaron sus vidas.

La producción trasciende por el humor y las impresionantes voces. Sin embargo, destaca por otros elementos que hacen del musical, una experiencia inolvidable:

El diseño de vestuario inspirado en la década de 1980

Escenografía vibrante y llena de nostalgia

Un repertorio musical que el público canta de principio a fin

Fecha

Mentiras, el Musical se presentará en dos funciones en Guatemala el sábado 25 de abril del 2026.

Hora

Función 1: 16 horas

16 horas Función 2: 20 horas

Lugar

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81, zona 1, del Centro Cívico en la Ciudad de Guatemala.

Precios y localidades

Platea - Q1,015

Balcón I - Q850

Balcón II - Q690

Palco - Q590

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eTicket.gt

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