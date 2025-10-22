Mercadito del Emprendedor: comida, cuentos, música y concurso de disfraces en la zona 1 capitalina

El Mercadito del Emprendedor llega este domingo 26 de octubre de 2025 al Museo de la Merced, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, con una jornada llena de actividades para toda la familia.

Además, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo y de eventos artísticos como la actividad de cuenta cuentos a cargo de Regina Cuentina, pensada especialmente para los más pequeños.

También se realizará un concurso de disfraces, en el que podrán participar quienes lleguen con su mejor atuendo.

La entrada es gratuita, por lo que es una excelente oportunidad para disfrutar de un domingo distinto en el corazón del Centro Histórico.

Fecha

Domingo 26 de octubre de 2025

Hora

De 9 a 16 horas

Lugar

Museo de la Merced, 11 avenida 4-49, zona 1, Ciudad de Guatemala

Afiche del evento. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Precio

Entrada gratuita

