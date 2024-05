35 años después de que recibiera el premio a Mejor Actriz por su actuación en la película "Un grito en la oscuridad" de 1988, y con la cual también había logrado su única aparición en Cannes, Meryl Streep vuelve al festival ahora para recibir una "Palma de Oro de Honor".

El homenaje se llevará a cabo en el marco de la celebración número 77 del festival que se desarrollará del 14 al 25 de mayo, en donde la actriz estadounidense llegará como invitada de honor según se lee en un comunicado oficial.

El año pasado el reconocimiento fue entregado a Michael Douglas.

