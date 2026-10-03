Metallica en Las Vegas: los videos de sus conciertos en The Sphere que impactan en redes sociales

Metallica celebró este sábado 3 de octubre el segundo de una serie de 24 conciertos que forman parte de su residencia Life Burns Faster, en Las Vegas, que ha dejado videos e imágenes que dan la vuelta al mundo.

El grupo, formado por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo, se presenta en The Sphere, también conocido como Sphere at The Venetian Resort, un recinto futurista que permite a los metaleros combinar su espectáculo con una gigantesca pantalla LED interior que hace sentir a los espectadores como si estuvieran en otra dimensión.

"Un Cthulhu gigante acaba de lanzarme un avión de combate en la franja de Las Vegas. Solo en Metallica dentro de SPHERE", publicaron asistentes en las redes sociales.

"Las Vegas, ¿queréis rock duro?", dijo el líder James Hetfield antes de comenzar el espectáculo. "¡Metallica os da rock duro, tíos!", respondió él mismo ante la euforia del público.

Su icónica Sad But True abrió una noche histórica para los fanáticos, que luego escucharon en vivo otros 15 temas, como Battery, del álbum Master of Puppets; Creeping Death, Seek & Destroy y Master of Puppets.

Entre el intenso volumen, las gigantescas imágenes proyectadas en el escenario y la presencia de la icónica banda de metal, el concierto ofreció una experiencia sensorial única que fue calificada por fanáticos y medios internacionales como “uno de los más especiales de Metallica en toda su historia”.

“El impresionante show destacó por un espectáculo visual que dejó a todos impactados, por el alto nivel de realismo y capacidad de inmersión en la historia de la banda, esto gracias a la particular estructura del recinto”, destacó TVN.

El concierto de este sábado 3 de octubre fue la segunda fecha de la residencia de Metallica en Las Vegas.

Los 24 conciertos se presentan a lo largo de 12 fines de semana, desde el 1 de octubre hasta el 13 de enero del 2027, en fechas programadas para los jueves y sábados, días en los que no se repite el repertorio.

Además de los conciertos, los seguidores disfrutan de la Life Burns Faster Experience, un espacio inmersivo con memorabilia, exposiciones y merchandising exclusivo, según explicó el sitio Rock FM.