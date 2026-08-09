“Michael”: publican imágenes inéditas del rodaje de la película mientras crece la expectativa por la segunda entrega

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“Michael”: publican imágenes inéditas del rodaje de la película mientras crece la expectativa por la segunda entrega

Tras el éxito de “Michael”, se conocen fechas estimadas para el rodaje y el estreno de una posible secuela, mientras salen a la luz fotografías inéditas de la filmación de la primera película.

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Berlin (Germany), 10/04/2026.- US actor Jaafar Jackson poses on the red carpet while arriving for the premiere of the film 'Michael' in Berlin, Germany, 10 April 2026. The Michael Jackson biopic screens in cinemas from 22 April 2026. (Alemania) EFE/EPA/CLEMENS BILAN

El actor estadounidense Jaafar Jackson posa en la alfombra roja a su llegada al estreno de la película 'Michael' en Berlín, Alemania, el 10 de abril de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

La película “Michael”, que retrata parte de la vida del cantante Michael Jackson, se convirtió en un éxito al superar en taquilla los US$1,021 millones. Ante su llegada al streaming, se revelaron fotografías inéditas del rodaje y crece la expectativa por una segunda entrega.

Jourdynn Jackson, sobrino del cantautor y medio hermano del actor y cantante Jaafar Jackson, reveló una serie de fotografías tomadas en el set de grabación, en las que se observa al actor caracterizado como el Rey del Pop, así como una reunión familiar.

Las fotografías, tomadas en blanco y negro, llegaron a medios como Entertainment Weekly (EW), donde se muestra la reunión del actor con su hermano Jermajesty y con su primo Michael Joseph Jackson Jr., conocido como Prince Jackson, hijo mayor de Michael.

Jourdynn agradeció, a través de EW, al productor Graham King por darle la oportunidad de ingresar con su cámara al set de rodaje, lo que le permitió capturar algunos de los mejores momentos.

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En sus declaraciones destacó que algunas de sus fotografías favoritas son de los ensayos y la preproducción. Además, señaló a EW: “Ver a Jaafar transformarse en Michael fue como un momento decisivo en su vida”.

Jourdynn concedió a este medio la serie de fotografías que tomó durante el rodaje, las cuales han vuelto a captar la atención del público ante el anuncio de una posible secuela.

Según Deadline, “Michael” tendrá una segunda entrega, de acuerdo con lo revelado por Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, durante una conferencia telefónica.

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Según lo revelado en esa llamada, el objetivo de Lionsgate es comenzar la producción de esta secuela entre finales del 2026 y principios del 2027. Aunque Deadline destaca que Fogelson detalló que no estaban listos para anunciarla oficialmente, la información llegó a medios internacionales.

La segunda película de “Michael” llegaría a los cines entre finales del 2027 y la primera mitad del 2028, según se dio a conocer en esa conversación.

Fogelson también señaló que cuentan con varias secuencias grabadas para la segunda entrega, principalmente musicales, que podrían integrarse, según Deadline.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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