Mick Jagger sufre otra derrota de Inglaterra ante Argentina y su reacción se hace viral

El cantante y compositor británico Mick Jagger no pudo ocultar su decepción tras la derrota de la selección de Inglaterra ante Argentina, que la dejó fuera de la final del Mundial 2026.

El líder de la banda de rock The Rolling Stones asistió a la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, tal como lo había anunciado días atrás.

El encuentro se disputó este miércoles 15 de julio en el estadio de Atlanta. Tras un partido cargado de emociones, Argentina se impuso 2-1, con lo que Inglaterra quedó sin posibilidades de disputar la final de la Copa Mundial de la FIFA.

Las cámaras de transmisión captaron el momento exacto en que Jagger reaccionó al resultado. Incrédulo por lo que veía, el artista negó con la cabeza, con gesto serio y evidente decepción.

Su expresión de tristeza y resignación dejó imágenes que comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales.

Previamente, Mick Jagger había grabado un video para la FIFA en el que recordó algunos de los momentos más amargos de las Copas del Mundo. Entre otras anécdotas, destacó el partido entre Inglaterra y Argentina en Francia 1998.

“Tengo algunos otros realmente malos. Estuve en las eliminatorias, Inglaterra-Argentina, cuando David Beckham fue expulsado en Francia. Saint-Étienne, yo estaba allí”, recordó el cantante sobre el partido de octavos de final del Mundial de 1998.

La historia se repitió este miércoles 15 de julio y sumó otro sinsabor a los recuerdos de Jagger como aficionado al futbol.