Micrópolis: un lugar donde los niños juegan a ser adultos a través de varias actividades recreativas

Micrópolis regresa a Guatemala con varias actividades enfocadas para niños de 3 a 12 años.

Marcas e instituciones abren sus espacios para que los niños exploren profesiones y oficios de la vida real, mientras aprenden valores y principios cívicos que inspiran su crecimiento.

De acuerdo con la organización, en Micrópolis los niños aprenden mientras juegan y podrán ser constructores, diseñadores, reposteros, pintores y veterinarios.

Los menores también podrán trabajar en una estación de gasolina, tomar un curso de vialidad y de emprendimiento, entre otras actividades. Además, utilizarán los “microquetz”, la moneda interna que les servirá para las diferentes gestiones.

Fecha

Micrópolis estará vigente durante tres días. Del viernes 22, al domingo 24 de agosto del 2025.

Hora

Micrópolis tiene dos turnos cada día:

Matutino: De 9 a 13 horas

Vespertino: De 14 a 18 horas

Cada visita finaliza con el cierre de su turno, por lo que no será posible permanecer entre turnos.

El ingreso se permite solo hasta una hora antes de finalizar cada turno. “Planifique su visita y así se aprovecha más tiempo del turno”, indicó la organización.

Lugar

Salón de exposiciones del zoológico La Aurora, zona 13 de la capital.

Precios

Niños Q55 + Q5 (cargo por servicio) = Q60

Adultos Q30 + Q5 (cargo por servicio) = Q35

Incluye acceso a todas las experiencias para los niños y no se paga entrada al Zoológico.

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de fanaticks.live

