Mientras Chandler encontraba el amor en Friends, Matthew Perry enfrentaba un proceso difícil: la historia que reveló su hermana

La boda de Chandler Bing (Matthew Perry) y Mónica Geller (Courteney Cox) en Friends dejó una de las escenas más emocionantes de la famosa serie de televisión estadounidense. Sin embargo, varias décadas después de la emisión de aquel episodio, salió a la luz un secreto de uno de los protagonistas.

Con motivo del estreno del documental de Netflix The One About Matthew Perry, que aborda la vida del actor fallecido en el 2023, su hermana recordó al protagonista y ofreció detalles sobre su participación en la serie, especialmente sobre la escena de la boda.

Mia Perry Bowick contó que Matthew había salido de un proceso de rehabilitación poco antes de filmar el episodio del matrimonio entre Chandler y Mónica.

En la escena, que formó parte de la séptima temporada del programa, transmitido entre 1994 y el 2004, su personaje alcanzaba una estabilidad sentimental, pero detrás de cámaras la realidad era otra.

“Hablaba de esa sensación de vacío y soledad que no lograba llenar del todo”, contó su hermana, quien afirmó que en esa época la adicción de Perry se agravó, por lo que la familia enfrentaba una realidad distinta de la que el actor mostraba en la pantalla.

Además, recordó que esa boda ficticia reflejaba, de manera indirecta, los deseos personales que su hermano no llegó a concretar fuera de la televisión.

“Cuando vimos esa boda, todos sabíamos que él había querido eso en la vida, quería una pareja y quería hijos”, expresó en una entrevista reciente con People.

Las declaraciones de Bowick se conocen antes del estreno del documental The One About Matthew Perry, previsto para el 27 de octubre del 2026 en Netflix, un día antes del tercer aniversario de su fallecimiento.

La producción reúne fotografías y videos del archivo privado de la familia Perry que nunca habían sido difundidos, así como testimonios de familiares, amigos y otras personas cercanas al actor.

Perry murió el 28 de octubre del 2023, a los 54 años, por una sobredosis accidental.