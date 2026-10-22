¿Por qué la película biográfica de Michael Jackson fue rechazada como musical en los Globos de Oro?

Michael, la película biográfica de Michael Jackson, buscaba competir en la categoría de comedia o musical en la próxima edición de los Globos de Oro, pero el largometraje fue descartado.

Según información publicada por Gold Derby, Lionsgate, el estudio responsable de la producción, presentó la solicitud para participar en dichas categorías, pero el comité de los premios la rechazó.

El argumento fue que las interpretaciones musicales no cumplen con los requisitos establecidos para clasificar una película en alguno de esos géneros. Además, las actuaciones musicales de Michael no contarían con suficiente desarrollo narrativo para justificar su inclusión en esas categorías.

El reglamento de los Globos de Oro establece que un musical puede ser una comedia o un drama en el que las canciones, al igual que los diálogos hablados, contribuyan al desarrollo de la trama.

La norma responde a modificaciones recientes que establecen que la presencia de canciones no es suficiente para clasificar una producción como musical, pues “la música debe contribuir de manera significativa al avance de la historia”.

Lionsgate podría presentar una apelación para que se revise su candidatura en las categorías de musical o comedia y se evalúe la posibilidad de que aún sea incluida en los Globos de Oro 2027.

En caso contrario, la película competirá en las categorías de drama, en las que podría obtener algunas nominaciones. El estudio tiene hasta el próximo 31 de octubre para presentar las candidaturas.

Michael es protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del “Rey del Pop”, en una historia que aborda la vida del artista, desde sus inicios en los Jackson 5 hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas de la música.