Miguel Ángel Asturias recibe homenaje público

Los cuatro días de homenaje a Miguel Ángel Asturias previos a su inhumación están a punto de concluir. Sin embargo, la población aún tiene la oportunidad de presentar sus respetos ante las cenizas del escritor que en 1967 obtuvo el Premio Nobel de Literatura, ya que el Palacio Nacional de la Cultura abrió sus puertas para un homenaje público.

En un montaje ubicado en el Salón de Recepciones se encuentran los restos mortales del literato, en medio de arreglos florales y una de sus fotografías. Este espacio estará abierto la noche del sábado 14 de noviembre hasta las 22 horas y el domingo 15, de 9 a 13 horas.

Aunque la apertura de este homenaje estaba prevista para las 18 horas del sábado, el público pudo ingresar hasta después de las 19 horas, porque la inauguración, en la que participaron Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del escritor; Sandino Asturias, su nieto, y el ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, se realizó a puerta cerrada. En ese acto también estuvieron presentes otras autoridades y Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992.

Minutos antes de que se abrieran las puertas, Menchú salió del recinto y se acercó al público, que la rodeó para saludarla. Ella expresó su emoción por haber llegado a los actos conmemorativos de Asturias y los asistentes la aplaudieron antes de que ingresara al vehículo que se la llevó.

Asistentes al homenaje público a Miguel Ángel Asturias observan el video en el que se habla acerca de los procesos que conllevó el retorno de los restos del escritor al país. (Foto Prensa Libre: Javier González)

El encuentro

Dentro del palacio se dieron cita personas de todas las edades. Algunas se quedaron en silencio durante el corto tiempo que se les permitió permanecer frente a la urna; otras, en cambio, aprovecharon para hacerse selfies ante el montaje.

En una pantalla gigante se proyecta un documental en el que tanto Miguel Ángel Asturias Amado como Sandino Asturias conversan con el ministro de Cultura acerca de las razones y condiciones del retorno del autor de Hombres de maíz.

Una de las asistentes a este homenaje fue la artista teatral Emmy Coyoy, quien, en nombre de su compañía Midas, llevó una ofrenda floral con un particular significado.

“Trae pétalos de colores rojo, blanco y amarillo como un pasaje del Popol Vuh, que en la versión de Adrián Recinos cuenta que mandan a los sompopos a traer chipilín de colores amarillo, rojo y blanco. En la versión de Sam Colop es que los mandan a traer pétalos de esos colores. Esos pétalos tienen el significado del resurgimiento de la vida y de volver de la muerte que es el Xibalbá”, explicó.

Miriam Vásquez contó que llegó de Mazatenango y llevó a su mamá, Carlota de Vásquez, al Palacio Nacional de la Cultura, porque ambas han admirado siempre la obra de Asturias y especialmente gustan de El Señor Presidente y Weekend en Guatemala.

Las jornadas de bienvenida a los restos mortales de Asturias concluirán el domingo 15 de noviembre, cuando se realice la inhumación en el monumento que se ha construido en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Además, se presentará nuevamente la obra La Tumba del Gran Lengua, que el artista Joaquín Orellana le dedica al escritor.