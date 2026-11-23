Miley Cyrus se casó este fin de semana. La cantante y actriz estadounidense contrajo matrimonio con el también artista Maxx Morando, en una ceremonia íntima que reunió a familiares y amigos.

La boda se celebró el sábado 21 de noviembre del 2026 en Palm Springs, California, un año después de haber anunciado su compromiso.

Entre lágrimas de emoción, como evidencian videos que circulan en la web, Miley dio el “sí” durante la ceremonia, adornada con múltiples flores blancas, junto a una piscina, en presencia de su madre, Tish Cyrus; su padre, Billy Ray Cyrus, y su hermana, Noah Cyrus.

Horas después del evento, la artista compartió su emoción en las redes sociales con una publicación en la que aparece con su ahora esposo, Maxx Morando.

“M + M 11.21.26”, dice la breve descripción, con un emoji de corazón blanco en medio, que acompaña el carrusel de cuatro fotografías.

Las letras “M + M” representan las iniciales de Miley y Maxx, mientras que la fecha hace referencia al día en que contrajeron matrimonio, es decir, el 21 de noviembre del 2026.

En las primeras tres imágenes, la pareja posa frente a un fondo blanco, con sus trajes de boda: ella, con un vestido de satén blanco de manga larga y espalda descubierta, y él, con un clásico esmoquin negro.

La cuarta fotografía ilustra el momento en que Miley y Maxx sellan su unión con un beso, al final de la ceremonia, que fue conducida por Mayne Coyne, líder de la banda The Flaming Lips.

La pareja se conoció en el 2021, durante una cita a ciegas. A partir de ahí, comenzó una relación que se concretó en octubre del 2025, cuando Morando le propuso matrimonio a Cyrus durante un viaje a Kioto, Japón.

“Había un letrero que decía que no se podía pasar. Le dije: ‘Qué locura, vamos para allá’. Ella respondió: ‘No, está bloqueado’. Al final, la convencí. Entramos y era un callejón sin salida, una situación preciosa de bosque japonés. Ella estaba grabando videos y estaba de espaldas. Fue entonces cuando me arrodillé y le toqué el hombro”, describió el músico en declaraciones a la revista Wonderland, después de anunciar el compromiso.

El compromiso se hizo público hasta el 1 de diciembre del 2025, cuando Cyrus lució el anillo en el estreno de la película Avatar: Fire and Ash, en Los Ángeles.

La cantante admitió después que la propuesta la tomó por sorpresa. “No es fácil sorprenderme porque me encanta controlar cada situación, y yo me había rendido por completo. Les juro que estaba tan, tan sorprendida”, afirmó a Good Morning America.

Este es el segundo matrimonio de Miley Cyrus, quien en el 2018 se casó con el actor australiano Liam Hemsworth, pero se separaron ocho meses después.