Escenario
Miley Cyrus y Maxx Morando se casan: así fue su boda en California
Los artistas contrajeron matrimonio este fin de semana en una ceremonia que reunió a familiares y amigos.
Maxx Morando y la cantautora estadounidense Miley Cyrus contrajeron matrimonio el sábado 21 de noviembre del 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
La cantante Miley Cyrus y el baterista Maxx Morando se casaron en una ceremonia celebrada en California, Estados Unidos, según medios especializados como People y TMZ.
La boda tuvo lugar el sábado 21 de noviembre del 2026 en Palm Springs, California, un destino vacacional que durante décadas ha sido refugio de las grandes estrellas de Hollywood por su ambiente relajado.
Imágenes de la boda publicadas en exclusiva por la revista People muestran a la pareja mientras intercambia sus votos bajo un arco adornado con flores blancas, junto a una piscina.
Entre los asistentes a la ceremonia, celebrada un año después de que los dos músicos se comprometieran, estaban la madre de Miley, Tish Cyrus; su padre, Billy Ray Cyrus, y su hermana, Noah Cyrus.
La pareja estaba comprometida desde un viaje a Japón a finales del 2025, según había confirmado Morando en una entrevista.
Para entonces, Cyrus y Morando llevaban tres años saliendo cuando el baterista de la banda Liily le pidió matrimonio a la estrella del pop.
La intérprete de Wrecking Ball y Flowers estuvo casada con el actor australiano Liam Hemsworth, pero ambos se divorciaron en enero del 2020.