Barbie Miley Cyrus: así luce la muñeca de colección presentada por Mattel

Una nueva muñeca de colección fue anunciada por Barbie, de la compañía Mattel, esta vez inspirada en la actriz, cantante y compositora estadounidense Miley Cyrus.

La compañía ha lanzado una serie de ediciones especiales para la línea Barbie Signature, en la que retrata a figuras de la cultura pop, la música y la historia contemporánea, diseñadas especialmente para coleccionistas y fanáticos.

"Algo hermoso. Alguien icónico. Conoce a la muñeca Barbie Miley Cyrus ahora en los principales minoristas", publicó la cuenta oficial de Barbie en Instagram, donde también compartió fotografías de la nueva figura.

Barbie Miley Cyrus fue presentada oficialmente el 30 de junio del 2026, con un atuendo de cuero negro, tacones y gafas oscuras que remite al conjunto creado por el diseñador de modas Azzedine Alaïa, el cual Miley utilizó en el video musical Golden Burning Sun.

"Barbie representa un sueño personal para mí. Es algo de lo que nunca me cansaré, ya que evoluciona conmigo. De pequeña, le hacía trenzas y le cambiaba la ropa. Ahora, de adulta, atesoro mi colección y nunca saco las muñecas de su caja. Tener a mi Barbie en las manos es un momento que cierra un círculo de forma maravillosa. Ahora tienes un pedacito de mí y espero que, cada vez que la sostengas, recuerdes que te animo a perseguir tus propios sueños también", escribió la artista en sus redes sociales.

El lanzamiento ocurre un mes después de que Miley Cyrus obtuviera su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y tres meses después de que celebrara el 20 aniversario de la serie Hannah Montana, de Disney, en la que interpretó a la protagonista.

Por medio de un comunicado, Mattel destacó que esta edición de Barbie busca representar una etapa específica de la carrera de la artista, vinculada a su exploración estética reciente en la música y la performance visual.

"Pasamos mucho tiempo revisando cada detalle. Cada detalle fue intencional, desde el look, el cabello, los accesorios y el maquillaje hasta la estructura. No se trataba de hacerla perfecta, porque eso no me representaría, sino de capturar la esencia de este look de Golden Burning Sun", señaló la artista en el mismo comunicado.

La nueva Barbie está disponible en plataformas como Amazon, Walmart y Target, así como en otros vendedores minoristas, a un costo de alrededor de 60 dólares (unos Q460).