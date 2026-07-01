Kevin Spacey busca retomar su carrera tras el veto de Hollywood y su salida de Netflix

Kevin Spacey, actor, director y productor estadounidense, intenta retomar su carrera profesional en la industria del entretenimiento después de varios años alejado de Hollywood.

Tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada, el artista se mantuvo al margen de nuevas producciones. Sin embargo, ahora rompió el silencio y asegura tener buenas expectativas sobre su regreso.

Durante una entrevista con el comediante Bill Maher en el pódcast Club Random, Spacey aseguró que comienza a recuperar su espacio en la industria, donde ha sido bien recibido.

"Me siento mucho más bienvenido y creo que las cosas están avanzando en la dirección que esperábamos", expresó.

A lo largo de la conversación recordó los procesos legales en los que estuvo involucrado y destacó que obtuvo fallos favorables en los juicios que enfrentó.

Entre los casos más relevantes mencionó el presentado por el actor Anthony Rapp en el 2017, quien acusó a Spacey de haber tenido un comportamiento sexual inapropiado con él cuando era adolescente y presentó una demanda civil en su contra por US$40 millones por agresión sexual y lesiones.

Sin embargo, en el 2022, un jurado de Nueva York determinó que Kevin Spacey no era responsable de esos cargos.

"Hay ciertos casos en los que parte de algo es cierto, pero se ha replanteado, se ha rediseñado o se ha inventado por completo, sin duda en el caso de Anthony Rapp, un caso que ganamos en un tribunal federal de Nueva York", dijo.

Aunque pudo demostrar su inocencia, las acusaciones en su contra tuvieron consecuencias:

Netflix lo apartó de la serie House of Cards, donde era protagonista.

Fue reemplazado por Christopher Plummer en la película All the Money in the World.

Hollywood lo vetó durante casi 10 años.

Ante las puertas cerradas, Spacey participó en producciones independientes como Peter Five Eight y The Awakening.