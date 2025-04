“Minecraft” debuta con récord de taquilla para una cinta basada en un videojuego, superando a “Super Mario Bros”

Unas cifras que han superado las expectativas de los analistas, quienes habían previsto una recaudación de unos US$90 millones en su primer fin de semana en salas.

Pero A Minecraft Movie (Una película de Minecraft, en español), que adapta para la gran pantalla este videojuego lanzado en 2011 —el más vendido de la historia, con más de 300 millones de unidades—, ha sorprendido con una taquilla que es la más alta para un primer fin de semana en este 2025.

Los US$ 301 millones conseguidos por Minecraft apuntan, además, a que la cinta podría convertirse fácilmente en el mayor éxito de una película basada en un videojuego. En este apartado, las más taquilleras hasta ahora son Pokémon: Detective Pikachu (2019), con US$450 millones; Rampage (Proyecto Rampage, 2018), con US$428 millones; y Uncharted (2022), con US$407 millones.

En el ranquin del pasado fin de semana, la segunda cinta es A Working Man, con Jason Statham, que en su segundo fin de semana en salas ha conseguido US$7.2 millones, para un total acumulado de US$44.4 millones.

En tercera posición figura The Chosen: Last Supper Part 2 (The Chosen. La última cena), con US$6.7 millones recaudados en Estados Unidos, único país donde se ha estrenado hasta ahora.

Snow White (Blancanieves), una de las grandes apuestas de Disney para este año, continúa su decepcionante carrera en taquilla, con poco más de US$6 millones este fin de semana en salas estadounidenses, para un total de US$168 millones a nivel mundial desde su estreno el 21 de marzo.