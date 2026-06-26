Minions y Monstruos: cuándo se estrena la nueva película en Guatemala

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Minions y Monstruos: cuándo se estrena la nueva película en Guatemala

Los populares personajes de “Mi Villano Favorito” vuelven al cine con “Minions y Monstruos”, la nueva producción de Illumination.

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Stuart the Minion floats down the street during the annual Macy's Thanksgiving Day Parade in New York City on November 27, 2025. (Photo by TIMOTHY A.CLARY / AFP)

Los Minions volverán a causar sensación en la pantalla grande con una nueva película protagonizada por ellos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

Los personajes de Mi Villano Favorito regresan al cine con Minions & Monstruos, la nueva apuesta de Illumination que llegará a las salas de Guatemala el próximo mes.

Tras el éxito de Mi Villano Favorito 4, en el 2024, llega esta nueva película protagonizada por los peculiares personajes amarillos de overol azul: los Minions.

Bajo el título Minions & Monstruos, la producción de Illumination presenta una nueva historia llena de aventuras, travesuras y algunos sustos, todo en busca de "alcanzar la fama".

"Esta es la historia desenfrenada, ridícula y totalmente real de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon", dice la sinopsis que acompaña el tráiler.

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Minions & Monstruos está dirigida por Pierre Coffin, nominado al Premio de la Academia y director de las tres primeras películas de Mi Villano Favorito y de la primera película de los Minions. El director también ha dado voz a los Minions desde su debut cinematográfico en el 2010.

La película fue escrita por Brian Lynch (Minions, La vida secreta de tus mascotas) y Pierre Coffin. Está producida por Chris Meledandri, fundador y director ejecutivo de Illumination, también nominado al Premio de la Academia, y por Bill Ryan, productor ejecutivo de La película de Super Mario Bros.

"Más de diez años después de su creación, los Minions se han convertido en los personajes animados más icónicos de su generación. Reconocidos y queridos a nivel mundial por fanáticos de todas las edades, han impulsado a Mi Villano Favorito y Minions, de Illumination, a una taquilla global de más de 5.6 mil millones de dólares", agrega la descripción de Universal Pictures.

La nueva película de los Minions tendrá su estreno mundial el miércoles 1 de julio del 2026. Los cines de Guatemala ya tienen disponibles los boletos para las funciones de preestreno del martes 30 de junio.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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