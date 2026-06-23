Quentin Tarantino vuelve a la actuación con una película junto a Kylie Minogue

El actor, director y guionista estadounidense Quentin Tarantino regresa a la pantalla grande para protagonizar la nueva película Tangled Up in Blue, en la que compartirá escenas con la cantante australiana Kylie Minogue.

Las primeras imágenes del rodaje salieron a la luz durante el fin de semana, cuando Tarantino y Minogue fueron vistos en la localidad costera de Porthcawl, Gales. Ambos habrían participado en la filmación de escenas desarrolladas en la iglesia Newton Church y en el establecimiento Saltwater Inn.

Dirigida por el cineasta galés Jamie Adams, la nueva producción también contará con la participación de la actriz Allison Williams, el rapero estadounidense RZA y los actores Jason Isaacs y Sofia Boutella, según información de la revista Variety.

Otros actores galeses también integrarán el elenco, como Karen Paullada, Julian Lewis Jones, Craig Russell y Siwan Morris.

La película, de la que no se han adelantado detalles, será producida por Sabine Stener, Randy Kleinman y Jordan Yale Levine, de Visor Entertainment.

Esta no es la primera vez que Tarantino trabaja junto a Adams, pues el actor también participó en Only What We Carry, estrenada recientemente en el Festival de Tribeca, en Nueva York, donde interpretó al editor de libros John Percy.

En declaraciones previas a dicha producción, Adams explicó que decidió enviar una propuesta a su colega para ofrecerle un papel en la película.

“Le envié el resumen de la historia y una carta. Fui muy sincero al expresar mi confianza en él como actor. La improvisación, tal como yo la utilizo, consiste en estar presente y reaccionar de forma natural. Es uno de los mejores narradores de historias conversacionales”, dijo.

Actualmente, Tarantino trabaja en los preparativos de su primera obra de teatro, The Popinjay Cavalier, que tiene previsto estrenar a principios del 2027 en el famoso distrito teatral del West End de Londres.

Por su parte, la cantante australiana Kylie Minogue regresará al cine ocho años después del estreno de la comedia dramática Swinging Safari.

De momento, la nueva película Tangled Up in Blue se encuentra en fase de rodaje, aunque los productores no han dado detalles de la trama ni han revelado la fecha oficial de estreno.