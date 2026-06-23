Dai Dai en español: cuándo publica Shakira la nueva versión del tema oficial del Mundial 2026

Dai Dai, el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, escrito e interpretado por Shakira, incluye diferentes idiomas en sus estrofas; sin embargo, ahora podrá escucharse en español.

La cantante anunció que lanzará la versión en español este martes 23 de junio, previo al partido entre Colombia, su tierra natal, y la República Democrática del Congo.

“Voy lanzar Dai Dai en español, y no solamente eso, sino que estrenarla en el partido de Colombia mañana, significa muchísimo”, dijo la artista durante una entrevista con Telemundo, el lunes 22 de junio.

La nueva versión del tema podrá escucharse en exclusiva durante la transmisión del partido por medio de las cadenas oficiales de televisión y plataformas digitales.

“Mañana (hoy), en el partido de Colombia, la gran sorpresa: Dai Dai en español. Espero que les guste”, reiteró la cantante al final de la entrevista.

Coescrito junto con el británico Ed Sheeran y en colaboración con el nigeriano Burna Boy, Dai Dai es el tema oficial del Mundial 2026 e incluye varios idiomas con los que busca representar la unión que propicia el evento deportivo más importante del mundo.

El título está escrito en italiano y significa “Vamos, vamos”, una expresión muy utilizada en la vida cotidiana de Italia y que también puede interpretarse como “Dale, dale” o “Venga, venga”, pues expresa urgencia, motivación y entusiasmo.

El tema original se lanzó hace un mes y ha tenido gran aceptación, pues ya acumula más de 218 millones de reproducciones en YouTube y figura entre las cinco canciones más escuchadas a escala mundial en plataformas de reproducción.

Además, según una encuesta publicada por Billboard, Dai Dai fue seleccionada como la mejor canción oficial en la historia de los mundiales, con el 31.28% de los votos. Le siguen Waka Waka, también de Shakira, y La copa de la vida, de Ricky Martin.

Ahora podrá escucharse completamente en español, previo al encuentro entre las selecciones de Colombia y la República Democrática del Congo, que se celebrará este martes 23 de junio, a las 21 horas, en el estadio Akron de Guadalajara, México.

“Me emocionan muchas cosas, cómo lo está haciendo mi selección, cómo lo está haciendo Lucho Díaz, cómo Messi, con casi 40 años, es el mayor goleador de la historia de los mundiales. Y me emociona cómo la gente está recibiendo Dai Dai, estamos en el top 5 global. Ahora mismo con Dai Dai estoy recibiendo tantas satisfacciones, es algo que me emociona muchísimo”, dijo la artista en la misma entrevista, en referencia a todo lo que se vive en el Mundial 2026.