“Mira lo linda que soy ahora”: la fotografía con la que Madonna respondió a las críticas negativas sobre su apariencia

Fue el pasado 20 de febrero que Madonna compartió una fotografía suya en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje:

“Mira que linda que estoy ahora que se me ha bajado la hinchazón de la operación”, escribió Madonna en sus redes sociales.

Actualmente el tuit de Madonna cuenta con más de 92 mil reacciones, y cientos de comentarios, tanto positivos como negativos, de sus seguidores.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol 😂 pic.twitter.com/jd8hQyi2Az

— Madonna (@Madonna) February 20, 2023