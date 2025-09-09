Misión espacial Jupiternango: la comedia que llevará al público fuera de este mundo

Esta comedia familiar conducirá a los espectadores en un viaje espacial lleno de carcajadas. La obra mezcla el humor blanco con una historia inigualable, en la que dos científicos compiten por descubrir y nombrar un nuevo planeta.

La trama se sitúa en una época donde viajar en una nave espacial es tan común como abordar un avión. En ese contexto, Soyuz y Vostok se enfrentan por lograr su misión: llegar a un nuevo planeta para que Norbita, una agente de viajes, pueda lanzar una campaña turística que les permita financiar futuras expediciones.

Pero en esta carrera nada saldrá como esperaban, especialmente cuando Quepler, el nuevo reparador de cascos, complica los planes y desencadena una nueva aventura.

La puesta en escena incorpora efectos únicos, al integrar animaciones en 2D y 3D mediante pantallas LED gigantes. Además, la música forma parte esencial del montaje, lo que convierte a esta propuesta teatral en un espectáculo visual y emotivo.

Apta para toda la familia, la obra resalta la pasión por el trabajo, la importancia de la perseverancia y los riesgos de tener un ego más grande que un planeta, según destaca Bambuchia Producciones.

Fecha:

13 de septiembre

Hora:

20.30 horas

Lugar:

Teatro Cámara de la Industria de la Zona 4

Precios y localidades

Preventa web: Q105 (hasta las 18.45 o 19.00 horas del día de la función)

Taquilla: Q110 (el día del evento)

Venta de entradas:

Preventa exclusiva en www.bambuchia.com

Día del evento, en taquilla del teatro.

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.