Miss Bulgaria no asistirá a Miss Universo 2026 debido a un accidente: ¿qué otros países no participarán?

La Organización Miss Universo Bulgaria anunció oficialmente que Ana-Maria, su candidata, no podrá participar en las próximas finales de Miss Universo 2026 en Puerto Rico tras un accidente automovilístico que la ha dejado físicamente incapacitada para competir.

"Después de meses de preparación para la competencia internacional, este incidente inesperado ha dado un giro desafortunado a su trayectoria. La organización ha enfatizado que la salud, seguridad y recuperación completa de Ana-Maria son prioritarias sobre cualquier título o corona, expresando su apoyo incondicional mientras ella se concentra en sanar", expone el comunicado.

Los organizadores aseguraron que la candidata no será sustituida. "A pesar de este contratiempo, Ana-Maria seguirá siendo Miss Universo Bulgaria 2026, con la organización reafirmando su confianza en su fortaleza y deseándole una completa recuperación", añadieron.

"Nuestros pensamientos están con Ana-Maria y su familia durante este momento difícil. Que encuentre fuerza, consuelo y sanación en los días por venir", enfatizó la organización de Miss Universo, a través de Instagram.

Ni los organizadores del certamen internacional, ni los representantes en Bulgaria han dado detalles acerca de las lesiones sufridas por la reina de belleza.

Otras reinas que no llegarán

El sitio Infobae también hace un recuento de otras candidatas que no estarán presentes en la competencia que concluye el 24 de noviembre, en Puerto Rico.

Entre los retiros voluntarios se encuentran el de Miss Austria, Victoria Amerson, quien aseguró que, luego de revisar sus convicciones y valores, se dio cuenta que no coincidían con la competencia. También se retiró Madly Marian, representante de San Martín, quien atribuyó su salida a motivos personales.

Aminath Yuin Mohamed, de Maldivas, y Sara Allali, de Marruecos, abandonaron el certamen sin explicación. Además, quedaron fuera de la competencia las participantes de Tailandia, Indonesia, Vietnam, Laos, Singapur y Malasia, por disputas corporativas y relacionadas con las franquicias del certamen.

La competencia avanza y las actividades se celebrarán en diversos escenarios de Puerto Rico. María Adelina Castillo representa a Guatemala.