Miss Grand International 2026: Ana Sofía Lendl regresa a Tailandia para entregar su corona y apoyar a Ximena Carrillo**

Este fin de semana se coronará a la nueva soberana de Miss Grand International 2026, un certamen que comenzó el pasado 18 de septiembre y celebrará su gran final el sábado 10 de octubre en Tailandia.

Esta edición tiene un toque de emoción y nostalgia para Guatemala, pues, además de ver brillar a la representante de este año, Ximena Carrillo, la también guatemalteca Ana Sofía Lendl entregará su corona como quinta finalista del certamen del 2025.

“¡Ya en Tailandia, listas para la final! ¿Quiénes forman vuestro top 5 hasta ahora? Gracias por recibirnos”, escribió Lendl en sus redes sociales para anunciar su llegada al país asiático, junto con un video en el que se le ve caminando y posando con su equipaje en el aeropuerto.

La guatemalteca hizo dos publicaciones más: una con un video en el que escribió “Hola Tailandia” y otra con un carrusel de fotografías que muestran su estancia en Tailandia, especialmente los momentos durante el almuerzo con el director del certamen, la comida y las personas con quienes comparte.

Además, apareció en una publicación de Marketa Morwich, finalista de República Checa, en la que se les ve reunidas con otras reinas de Miss Grand International 2025 que también llegaron a Tailandia para despedir su reinado.

Ana Sofía Lendl participó en Miss Grand International 2025, donde destacó en varias rondas preliminares y, finalmente, fue elegida como quinta finalista, luego de entrar en el top 10 del concurso celebrado el 18 de octubre de ese año en Tailandia.

Ahora vuelve al país donde recibió dicho título para coronar a su sucesora y apoyar a su compatriota Ximena Carrillo en el certamen del 2026, que tendrá lugar este sábado 10 de octubre en Bangkok, a las 19 horas de Tailandia (6 horas en Guatemala).

A lo largo de la competencia, que comenzó el pasado 18 de septiembre, Carrillo también ha estado en el grupo de las candidatas con mejores puntajes y comentarios.

Hasta la tarde de este viernes 9 de octubre, la reina guatemalteca se encontraba en el primer lugar de los votos en línea en la categoría Mejor Traje Nacional, con más del 50% de los votos, y en el octavo lugar de Miss Voto Popular.

Las votaciones aún están habilitadas y se puede acceder a ellas a través del sitio missgrandinternational.com, en la pestaña “Votar”. El voto es pagado y cada uno tiene un valor de 1 dólar.

La gran final de Miss Grand International 2026 podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube GrandTV y de la página oficial de Facebook de Miss Grand International.