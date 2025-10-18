Miss Grand International 2025: Ana Sofía Lendl, representante de Guatemala, se posiciona en el top 10 de finalistas del certamen

Este 18 de octubre se efectuó la gala final del concurso Miss Grand International 2025 en Tailandia, donde participaron concursantes de diversos países. Ana Sofía Lendl representó a Guatemala y quedó entre las 10 finalistas del certamen.

“Felicidades al top 10 de finalistas de Miss Grand International 2025”, comunicó la organización en sus redes sociales oficiales, anunciando que entre las finalistas figuraba Miss Grand Guatemala.

En una entrevista que concedió a Prensa Libre en junio pasado, Lendl comentó que representar a Guatemala era un sueño hecho realidad. Según Miss Grand Guatemala, su aspiración ha sido poner en alto el nombre del país con elegancia, carisma y dignidad.

Entonces, Lendl afirmó que es importante demostrar que “se puede hacer espectáculo con elegancia, con clase, con dignidad y sin perder la esencia”. En su cuenta oficial de Instagram, la concursante ha publicado distintas fotografías y videos que resumen cómo fue su paso por Miss Grand International 2025.

¿Quién fue la ganadora de Miss Grand International 2025?

Al finalizar el evento, se informó que la ganadora del certamen fue Emma Mary Tiglao, representante de Filipinas.

“Haciendo historia para Filipinas con una victoria consecutiva, ¡un logro verdaderamente notable!”, reconoció la organización. Esto debido a que en 2024 Christine Juliane Opiaza, compatriota de Tiglao, también obtuvo la corona.

Top 10 en Miss Grand International 2025

Colombia

México

República Checa

Venezuela

Guatemala

Tailandia

Filipinas (ganadora)

Tanzania

Ghana

España

(Con información de Esdras Laz)