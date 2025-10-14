Miss Grand International 2025: cómo votar por Ana Sofía Lendl en Miss Popular, Traje Nacional y Power of the Year

En las votaciones de Miss Popular y Power of the Year se otorgan pases directos al Top 10 y al Top 20, respectivamente. Por su parte, el concurso de Traje Nacional busca destacar el mejor diseño típico.

La final se celebrará el 18 de octubre en Bangkok, Tailandia, tras múltiples rondas: primero se define el Top 20, luego el Top 10 y, finalmente, las cinco finalistas, grupo al que Lendl buscará llegar para tener la posibilidad de coronarse como la primera Miss Grand de Guatemala.

Para apoyar a sus candidatas, la organización realiza estas votaciones con el fin de impulsar a las favoritas del público. Una de las más destacadas en redes es Lendl, quien hasta hoy figura entre las más votadas en Power of the Year.

En cuanto al Traje Nacional, Guatemala ocupa actualmente el cuarto lugar con unos 57 mil “me gusta”, solo por detrás de Vietnam, Venezuela y México. En Miss Popular, donde cada voto cuesta 35 bahts (aproximadamente Q8.22), Guatemala se posiciona en el número siete, hasta las 18 horas de este 14 de octubre.

Para apoyar a Guatemala, sus seguidores y amantes de los concursos de belleza pueden seguir estos pasos:

Power of the Year

Guatemala compite en el grupo A de la segunda ronda de candidatas que buscan un lugar dentro del Top 20. La votación habilita nuevamente un pase directo a ese grupo.

Para votar, cada seguidor debe buscar la publicación en Facebook o Instagram de Miss Grand International, localizar el grupo A de esta ronda y votar de la siguiente forma:

Facebook: darle “Me encanta” a la foto de la concursante favorita (solo cuentan las reacciones de corazón), lo que otorga 5 puntos.

darle “Me encanta” a la foto de la concursante favorita (solo cuentan las reacciones de corazón), lo que otorga 5 puntos. Instagram: darle “like” a la publicación suma 10 puntos.

La organización advierte que los votantes deben seguir la cuenta oficial antes de votar, de lo contrario, el voto no será contabilizado.

Top 20: Traje Nacional

El traje nacional de Guatemala, llamado “Las lágrimas de El Sombrerón”, es uno de los favoritos del público. Diez trajes serán seleccionados por votación y diez por el jurado para completar el Top 20.

Para votar se ha habilitado una publicación en Facebook. Los apoyos se contabilizan de la siguiente forma:

“Me gusta”: 10 puntos

Compartir la publicación: 5 puntos

La organización aclara que solo se contarán los “Me gusta” como votos válidos y únicamente si el usuario sigue la página antes de emitir su apoyo. La votación cierra el 15 de octubre.

Votación de Miss Popular

Una de las votaciones más importantes es la de Miss Popular, en la que el público debe apoyar a sus candidatas favoritas a través de un portal externo, mediante un voto pagado. La concursante que acumule más votos ingresará automáticamente al Top 10.

Para votar, puede escanear el código incluido en el video de Ana Sofía Lendl o ingresar al enlace de la publicación, el cual dirige a la página web del certamen. En esta plataforma podrá votar cuantas veces desee, a un costo de 35 bahts por voto (aproximadamente Q8.22).