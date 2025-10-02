Miss Grand International: ¿Cuándo y dónde será la final del certamen?

Faltan pocos días para el certamen Miss Grand International 2025, un evento que busca mostrar la fuerza de la creatividad y la cultura por medio de un escenario global, según destaca la organización en su sitio oficial.

Este 2025 se llevará a cabo una nueva edición de este certamen. De acuerdo con información oficial, la final se celebrará el próximo 18 de octubre en Tailandia, tras una serie de actividades previstas en el marco de la premiación.

Guatemala cuenta con una representante en esta edición. Se trata de Ana Sofía Lendl, quien expresó recientemente en su cuenta de Instagram que representar a Guatemala es un honor y que se siente orgullosa de ello.

Miss Grand International (MGI) se presenta como una plataforma que ha roto normas convencionales y que se ha convertido en un evento esperado y celebrado a escala mundial.

Breve historia de Miss Grand International

MGI tiene sede en Tailandia y cuenta con alrededor de diez años de trayectoria, según información oficial. “En solo diez años, hemos conquistado los corazones de millones de personas, ganándonos un compromiso sin igual por parte de los fans y el reconocimiento de la industria. El décimo aniversario de MGI no fue solo una celebración, sino un homenaje a una década de innovación, entretenimiento e impacto cultural”, señala la plataforma en su sitio web.

MGI agrega que impulsa el poder blando de los países a través de la belleza: “Somos la plataforma número uno que fusiona el glamur con la originalidad, la actuación con un propósito y la competencia con el entretenimiento a gran escala”, destacan.