Miss Guatemala Contest: el lado más humano de las seis reinas que representarán al país en el extranjero

En una noche llena de emociones y sorpresas, Ana Sofía Lendl se consolidó como Miss Grand Guatemala; Hilda Gutiérrez, como Miss International Guatemala; Michelle Calderón, como Miss Supranational Guatemala; Jennifer Ortiz, como Miss World Guatemala; Ana Lucía Guerra, como Reina Hispanoamericana Guatemala, y Melany Morales, como Reina Nacional del Café.

Sobre el escenario, cada ganadora demostró talento en la pasarela, dominio de la oratoria y una firme aspiración por alcanzar una corona internacional. En esta nota revelan su lado más humano al compartir sus sueños, aspiraciones y el compromiso con el que buscarán representar a Guatemala en los certámenes más importantes del mundo.

Miss Grand Guatemala: “La cultura guatemalteca puede llevarse con orgullo, sin importar el lugar del mundo en el que estemos”

Con una historia marcada por dos culturas, Ana Sofía Lendl, de 27 años, representa a los guatemaltecos que residen en el extranjero. Su carisma, elegancia y sencillez la llevaron a consolidarse como Miss Grand Guatemala 2025.

Portadora de una corona que simboliza mucho más que belleza, Lendl busca transmitir el orgullo de ser guatemalteca desde cualquier parte del mundo. Recuerda que, aunque las fronteras separen, la identidad y la cultura son capaces de unir.

De padre austriaco y madre guatemalteca, nació en Austria, pero pasó sus primeros años en Guatemala, donde incluso cursó el primer año de preescolar. A los cinco años se trasladó a Europa, ya que su padre debía finalizar su maestría. Vivió en Austria desde los seis hasta los 18 años y, en su adultez, decidió volver a sus raíces.

Fue en Costa Rica, durante un proyecto, donde se acercó al mundo del modelaje. Esa experiencia la llevó a trabajar durante dos años en agencias internacionales, hasta que optó por estudiar Digital Media Management, carrera que le permitió desarrollar sus propias producciones y consolidar su camino como modelo profesional.

“No puedo explicar por qué, pero sentía ese llamado a reconectarme. Es muy distinto visitar un país de vez en cuando que representarlo públicamente. Eso te conecta más con la cultura. Y eso a mí me llena profundamente”. Ana Sofía Lendl

Lendl afirma que su papel como representante de la belleza es un sueño hecho realidad, especialmente porque representa a quienes viven lejos de su tierra natal. Aunque no esperaba ser coronada Miss Grand Guatemala, hoy tiene claro que su meta es representar al país con elegancia, carisma y dignidad.

“Para mí es muy importante demostrar que se puede hacer espectáculo con elegancia, con clase, con dignidad y sin perder la esencia. Te preparan, te mentalizan, y una puede perderse si no mantiene autenticidad. Pero tengo 27 años, una madurez que me permite saber qué líneas no cruzar. Creo que eso me hace única”.

Con su participación también busca romper estereotipos y demostrar que las mujeres en certámenes de belleza son mucho más que una imagen. Son inteligencia, valentía, autenticidad, coraje y, sobre todo, dignidad.

Entre sus fortalezas destaca el modelaje, la estética fotográfica y su entrega para representar a Guatemala. Reconoce que el canto es un área que deberá fortalecer para estar a la altura del reto internacional.

En cuanto a su labor social, resalta su colaboración con proyectos como el centro Moon, donde se realizan operaciones pediátricas. Aclaró, sin embargo, que no pretende crear un nuevo proyecto solo por cumplir con el certamen: “No me gustaría montar un proyecto solo por la competencia. No lo sentiría auténtico”.

Lendl subraya también el valor simbólico de su reinado al representar a los guatemaltecos en el extranjero. Aspira a demostrar que “cada persona puede ser embajadora de su país desde donde esté”.

“Nuestro país tiene una cultura muy rica y diversa. Aunque estés lejos, puedes seguir comunicándola y compartirla con el mundo”, comentó.

Y concluyó con un mensaje claro: “Nunca olviden sus raíces. Y recuerden que todos somos ciudadanos del mundo. Las fronteras nos separan físicamente, pero lo que somos por dentro nos puede unir. Como reina, quiero mostrar que la cultura guatemalteca puede llevarse con orgullo, sin importar el lugar del mundo en el que estemos”.

Finalmente, expresó cómo desea que su reinado sea recordado: como el de una mujer que celebra la feminidad con fuerza, pero también con empatía.

“Ser femenina no es superficial. Para mí, una mujer femenina guía con el corazón, escucha, une a las personas. Y eso es algo que los líderes de hoy necesitan. Así quiero ser recordada: como una reina que mostró que la belleza no es un límite, sino una herramienta para empoderar y conectar”. Ana Sofía Lendl

Miss Supranational Guatemala: “Quiero demostrar que la belleza también es acción, inteligencia y corazón”

Con una causa enfocada en la mujer y la educación, Michelle Calderón, de 22 años, busca inspirar y transformar a su comunidad, especialmente a las nuevas generaciones. Originaria de la Ciudad de Guatemala, es estudiante de Relaciones Internacionales y apasionada por viajar, hacer deporte y conocer otras culturas.

“Me considero una mujer auténtica, soñadora y determinada. Me motiva crecer, inspirar y representar a mi país con orgullo”, afirma. Calderón destaca que su propósito es demostrar que la belleza también es acción, inteligencia y corazón, y planea hacerlo a través del servicio social, la educación y el acompañamiento a nuevas generaciones.

Confiesa que su coronación fue una sorpresa, ya que su participación en el certamen fue un reto personal para crecer y enfrentar sus temores. Hoy, esta experiencia representa la realización de un sueño que nació en la infancia, cuando comprendió que una reina no solo es una figura estética, sino una mujer con voz, propósito e impacto.

“Fue ahí donde me vi usando esta plataforma para representar a mi país, inspirar a otras mujeres y demostrar que la belleza también es acción, inteligencia y corazón”, puntualizó.

En el ámbito social, explicó que enfocará su labor en tres ejes: la educación, el empoderamiento femenino y la promoción del turismo guatemalteco. “Veo este certamen como una plataforma hermosa para servir, representar con orgullo y dejar un mensaje real y positivo al mundo”, agregó.

Desde ya se prepara para representar a Guatemala en el certamen Miss Supranational, donde considera que su autenticidad, carisma y capacidad de conectar con las personas son sus principales fortalezas. A la vez, ha asumido el compromiso de perfeccionar su desempeño en áreas como la pasarela, la oratoria en español e inglés y la seguridad escénica.

“Quiero que me recuerden como una reina cercana, auténtica y comprometida, no solo como alguien que usó una corona”. Michelle Calderón

Y concluyó con una promesa: “Mi compromiso es representar con amor, respeto y entrega total”

Miss International Guatemala: “Busco demostrar que las mujeres pueden liderar, ser inteligentes y llevar una corona”

Hilda Gutiérrez, de 21 años y originaria de Jutiapa, alcanzó su sueño de representar a Guatemala en un certamen internacional al ser coronada Miss International Guatemala. Estudiante de Relaciones Internacionales, aspira a convertirse en una líder que inspire a otros a soñar, esforzarse y alcanzar sus metas.

“Me motiva el deseo de representar a Guatemala de la mejor manera posible. Quiero dejar huella, no solo como una cara bonita, sino como alguien que actuó con el corazón, con humildad y con compromiso Hilda Gutiérrez

Confesó que, al recibir la corona, sintió una alegría inmensa, ya que este certamen le permitirá expresar su identidad más allá del aspecto físico, mediante el trabajo social y la empatía. Desde entonces, se ha enfocado en una preparación integral: se forma en oratoria, pasarela y cultura general, y estudia con profundidad la cultura japonesa, país sede del concurso.

“El Miss International me llamó la atención por su lado humano. Busca una mujer que actúe como embajadora ante Unicef, lo que implica promover proyectos en favor de la humanidad”, comentó. Actualmente, junto a la organización del certamen, evalúa cuál será el proyecto social que presentará.

Representar a Guatemala, afirmó, es un gran orgullo, aunque también una gran responsabilidad. “Me estoy preparando para demostrar que Guatemala no es solo una cultura, sino una nación multilingüe y diversa”, añadió.

Su objetivo es romper con los estereotipos que suelen acompañar a los certámenes de belleza. “Ser reina es representar liderazgo, carácter, inteligencia, valentía y empatía. Quiero demostrar que el empoderamiento femenino existe”, sostuvo.

Entre sus fortalezas destaca la empatía, la educación y la solidaridad, cualidades que considera esenciales para representar a Guatemala en el extranjero. A la vez, se ha comprometido a reforzar áreas como la cultura general, la oratoria y su preparación emocional y profesional para estar a la altura del reto.

El mensaje que guía su reinado es claro: “Los sueños no distinguen clases sociales. No importa si vienes de una zona rural o urbana, si tienes o no recursos. Lo que importa es tener pasión, seguridad en una misma y la valentía de luchar por lo que uno quiere”.

Miss Mundo Guatemala: “Quiero trabajar para que el mundo ponga la mirada a Guatemala”

Inspirada por su madre, quien fue concursante en certámenes de belleza, Jennifer Ortiz comenzó su camino en reinados escolares. Con el tiempo, su admiración por mujeres que impactaban con acciones concretas la llevó a participar en certámenes departamentales, hasta consolidarse como Miss Mundo Guatemala en Miss Guatemala Contest.

Originaria de Chiquimula y con tan solo 20 años, Ortiz se define como una mujer multifacética: estudia Medicina y es piloto privado de avión. Su vocación de servicio la llevó no solo a optar por una carrera médica, sino también a utilizar la plataforma de un reinado para generar impacto social.

“Me apasiona apoyar a Guatemala en proyectos que la rescaten de sus situaciones más vulnerables”, afirmó. Desde pequeña, fortaleció estas convicciones durante visitas a Jocotán, donde, junto a sus padres, entregaba alimentos y juguetes.

Recuerda con emoción el momento de ser coronada: “Es una noticia que tocó mi corazón y me hizo recordar aquello que tanto anhelaba de niña”. Su elección como Miss Mundo Guatemala representa la realización de un sueño, no solo por la corona, sino por el compromiso que esta conlleva.

“Creo que Miss Mundo es una plataforma que no solo se enfoca en la belleza, sino también en el compromiso con ayudar a los demás. Por eso me gustaba tanto este certamen”. Jennifer Ortiz

Con la vista puesta en el certamen internacional, se prepara en oratoria, pasarela y formación cultural, al tiempo que fortalece cualidades esenciales como el carisma y la empatía.

Uno de los ejes de su labor es su fundación, desde donde ha colaborado con Hope of Life en comunidades vulnerables. Han realizado acciones conocidas como CRNs, consistentes en rescatar a niños con desnutrición severa para brindarles tratamiento médico y nutrición adecuada.

Aunque aún no ha definido el proyecto específico que presentará en Miss Mundo —ya que debe coordinarlo con la organización—, sueña con desarrollar iniciativas de mayor alcance, como la creación de escuelas o ambulancias especializadas para emergencias pediátricas.

Con su participación, busca cambiar la percepción que el mundo tiene sobre Guatemala. “Guatemala suele excluir a su propia gente desde los comentarios negativos. Queremos trabajar para que el mundo volteé a ver a Guatemala: un país de cultura, paisajes y mujeres no solo hermosas, sino también inteligentes. Queremos demostrar que aquí también se puede lograr todo con preparación”, expresó.

Para ella, una reina no nace con el título: se forma. “Mi compromiso es prepararme para brillar internacionalmente y poner el nombre de Guatemala en alto”.

Reina Hispanoamericana Guatemala: “Prefiero el dolor de la disciplina que el dolor del arrepentimiento”

Con el sueño de vivir una nueva experiencia, Ana Lucía Guerra, de 23 años, se convirtió en Reina Hispanoamericana Guatemala. En entrevista, confesó que siempre deseó participar en un certamen de belleza, pero decidió priorizar sus estudios. Fue hasta cerrar pensum en Ciencias Jurídicas y Sociales que se adentró en este mundo.

Guerra relató que, tras una conversación ocurrida el 1 de enero, se convenció de participar. Desde ese momento, asumió un reto físico y mental: antes del concurso no podía caminar en tacones, y su timidez, junto con el nerviosismo, le dificultaban la oratoria. Por ello, comenzó clases y se esforzó al máximo para lograr su objetivo.

“Estoy muy contenta con mi resultado. Este año lo dediqué por completo al certamen. Dije que, si iba a participar, lo haría con todo. Hice sacrificios, pero tenía fe en que lo lograría, y así fue”, destacó.

Agradece haber sido elegida como Reina Hispanoamericana, ya que considera que esta plataforma le permitirá mostrar la riqueza cultural de Guatemala, así como su carácter multicultural, plurilingüe, su gastronomía y sus paisajes.

“El certamen Reina Hispanoamericana es muy bonito porque permite mostrar tu identidad como mujer guatemalteca: cercana, servicial, con mucho que dar sin esperar nada a cambio”. Ana Lucía Guerra

Guerra considera esta oportunidad como un medio para su crecimiento personal y profesional. Reconoce que debe fortalecer áreas como la oratoria y la formación cultural, pero también destaca cualidades que buscará proyectar: empatía, carisma y lealtad, atributos que, afirma, forman parte de la “sabrosura latina” que caracteriza al certamen.

Pese a su timidez inicial, asegura que en los últimos meses ganó determinación y se aferró a una filosofía de vida que seguirá guiando su preparación internacional: “Prefiero el dolor de la disciplina que el dolor del arrepentimiento”.

Respecto a su obra social, expresó que desea convertir su título en una herramienta para generar oportunidades. Su compromiso está enfocado en tres ejes: los derechos de la mujer, la alimentación escolar y la atención a niños con autismo en Guatemala.

Reina Nacional del Café: “Me gustaría que me recuerden como una mujer que inspira a los demás”

Desde niña, Melany Morales soñó con brillar en un escenario. Aunque el camino estuvo marcado por diversos obstáculos, su perseverancia la llevó a cumplir uno de sus mayores anhelos: obtener la corona de Reina Nacional del Café en el Miss Guatemala Contest.

“Ya me había resignado a quedarme como finalista… pero cuando anunciaron que yo era la Reina Nacional del Café, fue algo que no me esperaba. Fue inexplicable. No entendía cómo estaba pasando eso y mi primera reacción fue: Dios, esto lo estás haciendo tú, gracias”, recordó emocionada.

Originaria de Petén, Morales considera un honor representar a Guatemala en el certamen del Café, especialmente porque en Sayaxché, una de las regiones de su departamento, se cultiva este grano que forma parte esencial de la identidad y economía del país. Su propósito es representar a una nación que regala al mundo uno de los mejores cafés y, a la vez, promover su belleza, cultura, tradiciones y el trabajo de quienes hacen posible esa calidad reconocida internacionalmente.

Consciente del rol que desempeñará, Melany busca visitar las regiones cafetaleras del país, conocer las historias detrás de su producción y conectar con quienes cultivan esta riqueza nacional.

Su sueño, sin embargo, no termina ahí. Desde pequeña ha deseado representar a Guatemala en Miss Grand International. Hoy considera que la plataforma de Reina Nacional del Café es el inicio de ese camino: una oportunidad de preparación y proyección. “Desde muy pequeña, mi sueño ha sido la corona de Miss Grand. Sé que tengo la preparación para representar a Guatemala, y Reina Nacional del Café es una gran plataforma para acercarme a ese objetivo”, afirmó.

Además de su faceta como reina, Melany estudia Psicología y ha liderado proyectos sociales a través de la plataforma OVAS (Obras Benéficas de Apoyo Social), que le ha permitido colaborar con orfanatos y comunidades en situación de pobreza y desnutrición.

“La calidad humana es lo que más valoro, y quiero utilizar este reinado para ayudar a transformar realidades. Deseo que me recuerden como una mujer que inspiró a los demás a cumplir sus sueños”, expresó.

Con convicción, concluyó con un mensaje que refleja su filosofía de vida: “Yo siempre he dicho que, cuando soñemos, tenemos que soñar en grande, porque los sueños sí se cumplen. No dejen que nadie les diga: ‘No aspires a mucho porque no lo vas a lograr’. Aspiren a todo aquello que desean, y más. Porque los sueños se vuelven realidad”.