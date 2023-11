Miss Universo 2023 en Directo: comienza el certamen de belleza donde compite Michelle Cohn

Esta edición se caracterizó por la inclusión y la diversidad, ya que es la primera ocasión en la que se cuenta con la participación de mujeres transgénero, casadas y con hijos, y de una aspirante de talla grande.

El certamen se inauguró el 15 de noviembre, en donde las participantes desfilaron en traje de baño y en traje de noche. Un día después, las concursantes presentaron sus trajes regionales, con los cuales destacan características culturales de su país. Este 18 de noviembre se lleva a cabo el evento final, en donde se conocerá a la ganadora.

El evento inició las 19 horas, con las 84 participantes sobre la pasarela principal. Luego, en grupos de 10, cada una se fue presentando y diciendo su nombre y el país que representa. Una de las más aplaudidas fueron las centroamericanas, entre ellas Miss Guatemala y Miss Salvador, Isabella García-Manzo.

Olivia Culpo, Miss Universo 2021, y Jeannie Mai son las presentadoras principales del evento. Mai ha sido la presentadora en las dos ediciones anteriores. Durante la velada se unió María Menounos. Las conductoras señalaron que desde hace 20 años este certamen no se realizaba en Centroamérica, por lo que en esta edición se hizo historia.

Luego de un breve vídeo en donde se vio a las 84 concursantes participar en varias actividades en El Salvador, las anfitrionas comenzaron con la selección de las primeras 20 semifinalistas. Estas fueron nombradas en grupo de siete participantes.

Las 20 semifinalistas fueron:

Las participantes tuvieron una segunda oportunidad se desfilar en el escenario principal, pero ahora en traje de baño. Previo a esto, la estadounidense R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022, se hizo presente y relató cómo le cambió la vida el nombramiento como reina de belleza.

Our queen has arrived! Check out the amazing year @rbonneynola had 🙌 #72ndMISSUNIVERSE #MissUniverse2023 pic.twitter.com/HXmk7T317S

Las 20 semininalistas reinaron en la pasarela del Gimnasio Nacional ‘José Adolfo Pineda’, en donde desde horas antes varios fanáticos de las participantes llegaron para mostrar su apoyo.

Which @RubinSinger swimsuit design is your favorite?! There is a limited supply, so, click the link below to pre-order now! ⬇️https://t.co/N274a0ufxM#72ndMISSUNIVERSE #MissUniverse2023 pic.twitter.com/5M1pmyjnbi

— Miss Universe (@MissUniverse) November 19, 2023