Durante la celebración de los certámenes de belleza, de los que Miss Universo no es la excepción, una de las competencias a las que muchas de las candidatas le tienen más temor es la ronda de preguntas. Este año, cada una de las cinco finalistas debió responder no una sino dos preguntas. Primero, las candidatas de Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico debieron tomar un papel que contenía el nombre del miembro del jurado calificador que formularía su pregunta. El sitio Infobae recopiló tanto las preguntas como las respuestas de cada una de las jóvenes y se reproducen a continuación:

Pregunta: Después de 75 años, ¿cómo convencerías a tus hijas de que la misión de Miss Universo todavía es relevante?

Miss Filipinas, Bea Millan-Windorski respondió: “Estoy muy honrada de ser parte del aniversario 75 porque honra el pasado, el presente y el futuro de las mujeres. Estoy respaldada por las mujeres que vinieron antes de mí, que creyeron en un futuro más amable y brillante, y usaría su sabiduría para guiar el presente para que podamos construir el futuro que todos merecemos. Usaría mi experiencia en el ámbito internacional para trabajar con las Naciones Unidas, para continuar mi labor en favor de las comunidades desplazadas por el clima y de las voces vulnerables en todo el mundo. Muchas gracias”.

Pregunta: ¿Cómo podemos crear un mundo donde todas las mujeres se sientan valoradas?

Miss Nueva Zelanda, Georgia Waddington dijo: “Hola, Puerto Rico. Lo que estoy haciendo aquí hoy como concursante de Miss Universo. Estoy aquí porque crecí siendo una niña extremadamente tímida y reservada, no creía en mí misma, pero al salir de mi zona de comodidad estoy aquí para demostrar que, aunque venga de una nación pequeña, podemos impulsar el cambio. Y estoy lista para volver a poner a Nueva Zelanda en el mapa. Porque hasta la chispa más pequeña puede encender el fuego. Gracias, Puerto Rico”.

Pregunta: ¿Qué es lo más hermoso de ti que no podemos ver?

Miss Venezuela, Clara Vegas Goetz externó: “Muchas gracias por tu pregunta. ¡Qué rico, Puerto Rico! ¡Buenas noches! Lo más hermoso que no puedes ver es mi autenticidad. Ese brillo interno, esa verdadera belleza está adentro. Y como tu próxima Miss Universo, planeo utilizar esta bandera de autenticidad, compartir el mundo a través de mis ojos, para que cada mujer pueda sentirse suficiente y dejar que esa belleza brille. ¡Gracias!”.

Pregunta: ¿Cuál es el mejor modo para que los jóvenes hagan escuchar sus voces ante quienes tienen poder?

Miss República Dominicana, Melissa Núñez comentó: “Debemos desarrollar nuestra personalidad desde una edad temprana. Debemos contar con padres que nos eduquen sobre lo que creemos, nuestra moral y nuestros estándares desde pequeños, lo que nos llevará a tomar decisiones conscientes y a empoderar a las personas. Soy una mujer que se basa en la resiliencia y en los ejemplos. Creo que estos valores se instalaron en mí desde una edad temprana y me ayudan a servir en mi futuro. ¡Gracias, República Dominicana!”.

Pregunta: Mientras la inteligencia artificial continúa creciendo, ¿cuál es el valor humano más importante que nunca debemos perder?

Miss Puerto Rico, Jennifer Barreto afirmó: “La inteligencia artificial llegó a nuestras vidas para quedarse. Yo pienso que lo más importante es utilizarla responsablemente. Y si la inteligencia artificial pone en juego nuestros valores, entonces eso nunca fue un valor. El valor está en la coherencia. Lo que decimos y lo que hacemos cuando defenderlos es difícil. Por eso, a mí no me preocupa cuán inteligente sea la inteligencia artificial, sino qué tan sabios seremos de utilizarla responsablemente”.

Una pregunta, cinco respuestas

La segunda pregunta que se les hizo a todas las candidatas fue la misma. Por ello, mientras cada una de las participantes iba respondiendo, las demás debieron utilizar audífonos para no escuchar la respuesta.

El cuestionamiento fue: ¿Qué necesita el mundo de sus líderes?

Estas fueron las respuestas recopiladas por noticiassin.com:

Miss Filipinas, Bea Millan-Windorski: “Como alguien que ha sido ambientalista toda su vida, deseo que nuestros líderes mundiales escuchen a la naturaleza y comprendan que tenemos mucho que aprender. He sido voluntaria con tortugas marinas durante los últimos diez años y, aunque a menudo hemos escuchado hablar de la mentalidad del cangrejo o de derribarnos unos a otros, la mentalidad de las tortugas es lo contrario. Las crías de tortuga marina más fuertes se quedan en el nido para ayudar a sus hermanos más débiles a llegar al mar. Deseo que nuestros líderes mundiales adopten esa misma mentalidad y comprendan que cuando uno avanza, todos avanzamos”.

Miss Nueva Zelanda, Georgia Waddington: “Hay un dicho por el que me guío: las personas olvidarán lo que dijiste, olvidarán lo que hiciste, pero siempre recordarán cómo las hiciste sentir. Y eso es exactamente lo que debe llevar consigo un líder. En Nueva Zelanda tenemos un concepto maorí llamado ‘mana’. Significa saber quién eres, honrar de dónde vienes y utilizar tu fuerza interior para elevar a los demás. Y si soy coronada Miss Universo, eso es exactamente lo que haré. Muchas gracias”.

Miss Venezuela, Clara Vegas Goetz: “Muchas gracias por la pregunta. En este momento, lo que más necesita el mundo de sus líderes es empatía. Hace exactamente cinco meses, mi país, Venezuela, sufrió un doble terremoto que sacudió nuestro suelo y nuestros corazones. Fue en ese momento cuando demostramos que somos un país y un pueblo solidario y de buena fe. Mostramos nuestra empatía, nuestra compasión y estuvimos presentes para quienes más lo necesitaban. Como su Miss Universo, prometo liderar desde el corazón y no solo desde la mente, y acompañar mis palabras con acciones. Gracias”.

Miss República Dominicana, Melissa Núñez: “Gracias por la pregunta. Creo que el mundo necesita más responsabilidad por parte de sus líderes. Vivimos en una sociedad en la que debemos hacernos responsables de nuestras acciones cuando ocupamos puestos importantes, en diferentes lugares y partes del mundo. Nuestros líderes representan a un país en distintos lugares. Considero que deben rendir cuentas por nuestra educación, por la empatía en nuestro país y por todo aquello que hace avanzar a una nación. Creo que eso puede transformar el mundo y definitivamente mejorarlo. Gracias”.

Miss Puerto Rico, Jennifer Barreto: “Creo que el mundo necesita líderes profesionales y empáticos. Vivimos en un mundo en el que a menudo juzgamos y cuestionamos, pero está en manos de nuestros líderes defenderse y también establecer el ejemplo y el nivel que debemos alcanzar. Creo que, como aspirante a líder, espero poder generar un impacto a largo plazo al escuchar las necesidades de la comunidad. Cuando escuchamos esas necesidades y ajustamos las estrategias para prevenir comportamientos perjudiciales de acuerdo con ellas, es cuando se produce el impacto. Gracias”.