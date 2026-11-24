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Miss Universo 2026: cuándo y cómo ver el concurso de belleza internacional
La sustituta de la mexicana Fátima Bosch será seleccionada el martes 24 de noviembre durante la gala que se celebrará en Puerto Rico.
María Adelina Castillo es la representante de Guatemala en Miss Universo 2026. (Foto Prensa Libre: Miss Universe)
Las 30 candidatas que son semifinalistas del certamen Miss Universo 2026 ya fueron seleccionadas, aunque sus nombres se conocerán hasta el martes 24 de noviembre, durante la gala de premiación que se celebrará en el coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.
Luego de evaluar la participación de las 116 aspirantes en actividades de corte social, entrevistas y desfiles en traje nacional, de baño y de gala, el jurado calificador ya hizo esa primera eliminatoria que deja solo esas tres decenas de candidatas en la competencia. Esa decisión se conocerá en los primeros minutos de la final del certamen.
Este año, Guatemala es representada por María Adelina Castillo Birba, quien durante el certamen nacional representó a Sacatepéquez. Tiene 30 años y además de español habla inglés y griego. Es médico especialista en pediatría. S Además, es estudiante avanzada de la subespecialidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.
Miss Universo es un concurso internacional de belleza fundado en 1952 y este año celebra su edición 75. Guatemala ha participado en el certamen desde 1955. En ese año el país fue representado por María del Rosario Molina, quien en ese entonces tenía 17 años. Con el tiempo se convirtió en una destacada periodista, escritora y docente.
¿Dónde y cuándo ver la gala?
La transmisión directa de la gala final del certamen podrá verse a través los canales Telemundo Internacional y Universal+ todos a partir de las 18 horas (hora de Guatemala) del 24 de noviembre. También habrá información de la ceremonia en las redes sociales del concurso.