Miss Universo 2026 presenta su nueva corona: “El Resplandor del Legado Eterno”

La Organización de Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) presentó la nueva corona El Resplandor del Legado Eterno, que recibirá la ganadora del certamen de este año. La pieza fue diseñada para conmemorar el 75.º aniversario del evento, que se celebrará en Puerto Rico.

"Esta corona es un tributo a nuestra historia, pero aún más importante, celebra a las mujeres que han llevado nuestro título, sus historias, su impacto global y las nuevas generaciones que continuarán con ese legado", expresó en un comunicado Ronald Day, director general de Miss Universo Organization.

La pieza de alta joyería, creada por el diseñador George Wittels en colaboración con Maison d’OR, una casa privada de alta joyería con sede en París, está elaborada en oro blanco de 18 quilates y adornada con 3,150 diamantes de talla brillante.

Su diseño rinde homenaje a las mujeres que han formado parte de Miss Universo y simboliza la evolución del certamen a lo largo de siete décadas y media, según se explicó.

Uno de los elementos más distintivos de la corona son sus tres diamantes principales, que representan el pasado, el presente y el futuro de Miss Universo.

El diamante de la izquierda honra a las mujeres que durante 75 años han abierto caminos y dejado su huella en el certamen, mientras que el de la derecha celebra a quienes hoy continúan inspirando y transformando sus comunidades.

El diamante central, el más prominente de la pieza, simboliza el futuro y las nuevas generaciones de mujeres que continuarán construyendo el legado de Miss Universo.

Ubicado debajo de la emblemática estrella de la organización, representa la unión entre su trayectoria y la nueva era del certamen.

La presentación se celebró en The Miss Universe Experience, ubicado en Plaza Las Américas, un centro comercial de San Juan, Puerto Rico, y contó con la participación de invitadas especiales que han formado parte de la trayectoria del certamen, así como de las delegadas oficiales de esta edición.

"Queríamos conmemorar nuestro aniversario con una pieza que honre nuestra trayectoria y la nueva era de Miss Universo", añadió Day.

La nueva corona fue presentada en un espacio que exhibe otras 18 coronas emblemáticas, junto con recuerdos y piezas de distintas ediciones de Miss Universo.

La exhibición, que ya ha recibido más de 27,700 visitantes, continúa abierta al público de forma gratuita como parte de las celebraciones del 75.º aniversario del certamen.

"El resplandor de un legado eterno", la corona creada por George Wittles para la edición 75 del Miss Universo 👑✨️ ¿Les gusta? #MissUniverse2026 #MissUniverse #PuertoRico https://t.co/Jwb4ANNfCI — Queens Universal (@queensuniversal) November 13, 2026

El Resplandor del Legado Eterno será entregada a la nueva Miss Universo durante la final, que se celebrará el martes 24 de noviembre del 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La edición del aniversario de diamante reúne a más de 100 delegadas de distintas partes del mundo y cuenta con un calendario de actividades que celebran la historia, la diversidad y el alcance internacional de Miss Universo.

Puerto Rico acogerá la edición 75 del certamen de belleza, lo que generará más de 1,100 empleos temporales, entre directos e indirectos, según aseguró el año pasado la gobernadora del archipiélago, Jennifer González.