Miss Universo está a punto de celebrar su gala de premiación 2026 en Puerto Rico. Las concursantes participan en diversas actividades y los ensayos se han vuelto cada vez más intensos. El entusiasmo se hace presente, pero no todo es fácil y el certamen no ha estado libre de contratiempos. El más reciente es la lesión que la representante de Francia sufrió durante uno de los ensayos.

Garance Authié, de 22 años, informó, a través de sus redes sociales que sufrió una lesión en los ligamentos de la rodilla, mientras participaba en los ensayos previos a la gran final que se celebrará el 24 de noviembre.

Según indica el sitio www.reduno.com, Garance Authié explicó, que mientras corría para ejecutar uno de los movimientos, realizó un giro en un ángulo inadecuado, lo que provocó que su rodilla cediera y cayera al suelo.

Las alarmas se encendieron cuando se pudo ver a la joven modelo en una silla de ruedas. Sin embargo, la competidora tranquilizó a sus seguidores al asegurar que no ha pensando retirarse de la competencia.

Hola.com asegura que los organizadores no han ofrecido detalles precisos acerca de lo que habría ocurrido con Miss Francia, quien tuvo que ausentarse de varios compromisos oficiales como tradicional meet & greet con seguidores y medios acreditados.

Además, según Reuné, afirma que en un video difundido por la cuenta de Instagram Pageant Dispatches, se observa que integrantes de la organización de Miss Universo solicitaron a miembros de la prensa apagar sus cámaras mientras la participante era trasladada.

Otras caídas

El 13 de noviembre, varias participantes sufrieron tropiezos y caídas durante el desfile denominado Beauty at the Beach, realizado en el hotel Caribe Hilton, en San Juan, Puerto Rico.

Aunque las concursantes lograron reincorporarse después de los incidentes, las imágenes circularon en redes sociales y generaron comentarios debido a las similitudes con una caída ocurrida durante la edición anterior del concurso.

Miss Universo 2026 celebrará su gala de premiación el martes 24 de noviembre, a partir de las 18 horas. Podrá verse a través de Telemundo.