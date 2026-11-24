El fin de semana estuvo marcado por las presentaciones de las candidatas que aspiran a la corona de Miss Universo, quienes desfilaron en traje nacional, traje de baño y vestido de gala durante dos eventos preliminares que se celebraron en San Juan, Puerto Rico.

La gala más colorida se vivió la noche del sábado 21 de noviembre, con el desfile de trajes nacionales, en el que las 116 candidatas vistieron atuendos que hicieron referencia a sus raíces, cultura, símbolos, naturaleza y lugares emblemáticos de sus respectivas naciones.

Miss Universe habilitó un espacio en su sitio web para que el público vote por “el mejor traje nacional”. El lunes 23 de noviembre, la organización compartió un video para anunciar cuáles son los países que encabezan la votación.

“Estos son los trajes MÁS VOTADOS hasta ahora. Haz que tu país brille y VOTA AHORA”, anunció en sus redes sociales junto al listado en el que figuran tres centroamericanas.

Aunque el audiovisual anuncia que son “los 15 mejores trajes nacionales”, solo aparecen 13 que, según aclara, “no se presentan en un orden particular”. Ellas son las delegadas que los vistieron:

Nicaragua: Jasmine Blandford

Honduras: Luisa Pineda

Camboya: Than Rthna

Kazajistán: Alina Ree

Chile: Dominga Lopez

República Dominicana: Melissa Nunez Alevante

Venezuela: Clara Vegas Goetz

Nigeria: Danielle Adewusi

Bangladesh: Samira Khan Mahi

Cuba: Mia Dio

Filipinas: Bea Millan-Windorski

Myanmar: May Grace Parry

Costa Rica: Mariale Acosta

Centroamérica, presente

Las candidatas de Nicaragua, Honduras y Costa Rica son las tres centroamericanas que, de momento, lograron entrar en el listado de los trajes nacionales más votados por el público.

Aunque la candidata guatemalteca, María Adelina Castillo, se lució con un colorido atuendo que hizo referencia a las alfombras que se elaboran en Antigua Guatemala durante la Semana Santa, aún no alcanza los votos suficientes para entrar en el listado.

“Estas pequeñas creaciones están inspiradas en las tradicionales alfombras de Semana Santa de Antigua Guatemala. Sus colores vibrantes y motivos florales evocan los diseños elaborados con aserrín teñido y flores que adornan las calles durante la Semana Santa. Luciendo un elegante corbatín floral, ella representa a Guatemala”, dijo la presentadora cuando Castillo modelaba en el escenario.

La organización de Miss Universo sigue invitando al público a votar por sus candidatas favoritas en cada una de las presentaciones —traje nacional, traje de baño y vestido de gala— a través de su sitio oficial missuniverseorg.com.

La participante más votada tendrá pase directo al grupo de las 30 semifinalistas que estarán en la gran final de Miss Universo 2026, que se celebrará la noche de este martes 24 de noviembre, a partir de las 18 horas de Guatemala.