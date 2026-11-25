La representante de Puerto Rico, Jennifer Barreto, se coronó Miss Universo 2026 en la 75.ª edición del certamen de belleza internacional, una corona a la que aspiraban otras 115 candidatas de todo el mundo.

La gala, celebrada la noche del martes 24 de noviembre del 2026 en San Juan, Puerto Rico, también rindió homenaje a las más de siete décadas del concurso, que ha coronado a 75 reinas desde su primera edición en 1952.

A lo largo de la historia de este evento, que cada año celebra la belleza, la inteligencia, el liderazgo y el empoderamiento femenino, algunas naciones han ganado la corona más de una vez.

Puerto Rico, que además de ser sede del certamen coronó a su reina en esta edición, figura en el listado de los territorios con más triunfos, aunque aún hay otros países que lo anteceden.

Estados Unidos encabeza la lista con nueve coronas. La primera llegó en 1954, con el triunfo de Miriam Stevenson, en la tercera edición del certamen.

A ella le siguieron Carol Morris (1956), Linda Bement (1960), Sylvia Louise Hitchcock (1967), Shawn Weatherly (1980), Chelsi Smith (1995), Brook Lee (1997), Olivia Culpo (2012) y R’Bonney Gabriel (2022).

El segundo lugar es para Venezuela, que acumula siete títulos de Miss Universo. El país celebró su primera victoria en 1979 con Maritza Sayalero.

Sus connacionales Irene Sáez (1981), Bárbara Palacios (1986), Alicia Machado (1996), Dayana Mendoza (2008), Stefanía Fernández (2009) y Gabriela Isler (2013) completan el listado de su país.

En tercer lugar está Puerto Rico, que con su triunfo en la 75.ª edición de Miss Universo suma seis coronas.

La primera llegó con Marisol Malaret, en el certamen de 1970. Le siguieron Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001), Zuleyka Rivera (2006) y Jennifer Barreto (2026), la actual soberana.

El cuarto lugar de la lista lo ocupan dos naciones: México y Filipinas, cada una con cuatro coronas en su historial.

Las reinas mexicanas fueron Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010), Andrea Meza (2020) y Fátima Bosch (2025), quien terminó su reinado este año y coronó a su sucesora.

Filipinas obtuvo sus cuatro victorias con Gloria Diaz (1969), Margarita Moran (1973), Pia Wurtzbach (2015) y Catriona Gray (2018).

En quinto lugar están Suecia, Sudáfrica e India, con tres coronas cada una. Les siguen Francia, Colombia, Japón, Canadá, Australia, Trinidad y Tobago, Tailandia, Finlandia y Brasil, con dos títulos cada uno.

En resumen, los países y territorios que suman más coronas en la historia de Miss Universo son: