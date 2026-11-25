Jennifer Barreto, quien se coronó como Miss Universo 2026 nació el 17 de diciembre de 1998 en Mayagüez, Puerto Rico. Durante la competencia internacional se destacó su trayectoria académica y profesional.

Según la revista People, estudió Psicología y obtuvo dos maestrías, una en Psicología y otra en Trabajo Social. También se preparó en áreas como intervención en situaciones traumáticas, protección infantil, violencia doméstica y prevención del suicidio. Trabajó como especialista en prevención para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, atendiendo a familias militares en Texas.

La agencia de noticias EFE señala que tras la modificación de las reglas del certamen que permitió la participación de mujeres casadas y con hijos, Barreto, que tiene una niña, se convirtió en la primera reina en conquistar el título universal siendo madre y casada. Su esposo se llama Yan Carlos Barreto y es Y se desempeña como sargento en la 101.ª División Aerotransportada, de Estados Unidos. Su hija se llama Penélope.

El sitio MSN destaca que aunque su nombre de nacimiento es Jennifer Abreu Mora, públicamente es conocida como Jennifer Barreto o "La Barreto".

Así se preparó

Como experta en salud mental, Jennifer Barreto se preparó para la prueba. Primero, dijo a los medios decidió desconectarse de las redes sociales para no tener que escuchar opiniones externas que la pusieran nerviosa. Reconoció que los comentarios sobre su apariencia física y su desempeño podían afectarla emocionalmente, por lo que decidió limitar su exposición para concentrarse en la competencia.

De acuerdo con MSN, la ahora reina internacional reflexionó sobre aspectos que habría cambiado de su trayectoria. Entre ellos, mencionó la importancia de contar desde el inicio con acompañamiento profesional, como un entrenador de vida o un psicólogo, durante la preparación física y emocional.

La psicóloga le dio a Puerto Rico su sexta corona en Miss Universo.