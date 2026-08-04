Moisés Barrios expone “La casa es un viaje” en el nuevo espacio de Galería Extra

El artista visual Moisés Barrios (San Pedro Sacatepéquez, 1946), ganador del Premio Carlos Mérida 2025, presenta la exposición La casa es un viaje. Las piezas que componen la muestra fueron trabajadas entre 2025 y 2026, pero están basadas en imágenes fotográficas que el artista ha captado durante 40 años en la Costa del Pacífico.

“Las fotos serán proyectadas en una pantalla porque me gusta que se vea el proceso que fue largo. Primero fue a partir de hacer dibujos en un cuaderno. Después con la cámara de 35 milímetros y desde 2004, con cámara digital”, describe.

Pieza de la muestra de Moisés Barrios. (Foto Prensa Libre: Cortesía José Oquendo)

En las obras expuestas podrán apreciarse escenas cotidianas. “Gente que trabaja en la playa: desde fotógrafos ambulantes hasta vendedores de frutas… ese ha sido mi tema por años”, describe el artista, que hace 40 años tomó la decisión de dejar su trabajo como diseñador gráfico en Guatemala, Costa Rica y España. "Sentí que era hora de cambiar", asegura. Cuenta que durante mucho tiempo se dedicó solamente al grabado, ámbito en el que llegó a ser muy conocido. Sin embargo, enfatiza en que "lo que quería era pintar".

Las piezas artísticas están basadas en fotografías captadas por Moisés Barrios. (Foto Prensa Libre: Cortesía José Oquendo)

Fuente de inspiración

Gran parte de su inspiración viene del libro Sendas de Oku, del poeta y sacerdote zen japonés Matsu Basho, quien hizo un diario de viaje por un último viaje por los monasterios del Japón. "Sobre todo, Basho es reconocido como el poeta más grande de haikus (poemas breves japoneses) de la historia. Barrios cuenta que este tipo de viaje contemplativo también se relaciona con su propio recorrido por las playas de la Costa Sur. "Vagar por las playas no solo de Iztapa y San José, Tulate, Ocós y otras playas, Siempre caminaba, esperando que algo me llamara la atención, algo así como una revelación. En ese momento tomaba la foto. De repente era algo tan insignificante como el diseño de un mantel en un comedor, o un perro bajo la mesa. Años después veía ese material y tenía otro tipo de revelación y esas fotos las veía ya resueltas en pintura con texturas, colores", detalla.

Acerca del título de la exposición, Barrios revela que surge del libro de viajes del propio Matsu Basho quien decía que “todo es un viaje por la eternidad”.

La muestra también tiene para su autor otro importante significado. "Yo soy de San Pedro Sacatepéquez y para los del altiplano el mar nos queda muy lejos y cuando comencé a ir todo me llamaba la atención. Eran elementos muy humildes. Fui acumulando imágenes, dibujos y muchas fotos, y en este momento tomó una importancia inesperada la hoja de palma que tiene una presencia muy fuerte en esta exposición. Ha servido por cientos de años como elemento de construcción. La casa maya usaba siempre la hoja de palma y hay conexiones ancestrales muy fuertes", describe. Cuenta que tiene una serie a la que tituló Catedral , que es una casa de pescadores, pero a la que él le confiere un significado místico y sagrado.

Con la muestra La casa es un viaje marca el inicio de una nueva etapa para la galería con la apertura de su nuevo espacio en el Edificio OG Cuatro.

Elementos propios de la Costa Sur quedan retratados al estilo de Moisés Barrios. (Foto Prensa Libre: Cortesía José Oquendo)

Fecha

Del 1 de agosto al 2 de octubre de 2026

Horarios

De lunes a viernes de 10 a 16 horas y sábados con cita previa

Lugar

Galería Extra (Vía 6 3-56, zona 4. Edificio OG Cuatro, sexto nivel)

Admisión

Libre

Más información

www.extragaleria.com

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