Moo Deng predice que Francia e Inglaterra jugarán la final del Mundial 2026

El hipopótamo pigmeo tailandés Moo Deng, que en el 2024 conquistó las redes sociales tras predecir la victoria de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, predijo este martes 14 de julio que las selecciones de Francia e Inglaterra disputarán la gran final del Mundial 2026.

El famoso hipopótamo, que vive en el zoológico Khao Kheow —unos 110 kilómetros al este de Bangkok, en Tailandia—, fue puesto a prueba para elegir a las dos selecciones que disputarán la final del torneo el próximo domingo 19 de julio.

Para conocer su predicción, se le dio a elegir entre dos sandías con las banderas de los equipos que se enfrentarán en las semifinales.

En la primera ronda, Moo Deng se dirigió de manera decidida hacia la fruta que simbolizaba a Francia y obvió la que representaba a España.

En la segunda ronda, el animal se acercó, aunque con menor convicción, a la sandía con la bandera de Inglaterra. Mientras tanto, su compañero de charca devoró la fruta que tenía la bandera de Argentina.

Las imágenes fueron difundidas en las redes sociales del zoológico, donde se observa el momento en que el hipopótamo "elige" a las selecciones que supuestamente llegarán a la final.

Moo Deng —cuyo nombre se traduce del tailandés como "Cerdo Saltarín"— es una hembra de hipopótamo pigmeo de 2 años que, tras su nacimiento, se convirtió en una sensación en internet.

Anteriormente predijo la victoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones celebradas en noviembre del 2024, por lo que su fama traspasó fronteras e, incluso, tiene su propia línea de productos promocionales en el zoológico.

Pero Moo Deng no es el único animal que se ha hecho famoso por pronosticar resultados. Otros animales, como el pulpo Paul, que acertó en el 2010 que España ganaría el Mundial de futbol celebrado en Sudáfrica, también han acaparado las cámaras.

Con información de EFE.