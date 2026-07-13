¿Quiénes son Julia Grop y Anastasia Kostromitina, las creadoras de contenido que se viralizaron por imitar a Erling Haaland?

La Copa Mundial de la FIFA ha dejado momentos y personajes virales. Uno de ellos ha sido el delantero Erling Haaland, de la selección de Noruega, quien, más allá de su actuación en la cancha, ha llamado la atención por su carisma y sus reacciones, que lo han vuelto viral en las redes sociales.

El jugador, de 25 años, se ha convertido en una de las figuras de esta edición del Mundial. Aunque Noruega quedó eliminada en los cuartos de final tras perder 2-1 contra Inglaterra, Haaland continúa dando de qué hablar.

Esta vez, sin embargo, la atención no se centra en una nueva actuación deportiva, sino en dos creadoras de contenido que, debido a su parecido con el futbolista, se han vuelto virales y han convertido el nombre de Haaland en tendencia.

Con parodias de algunos de sus momentos más icónicos dentro y fuera de la cancha, Anastasia Kostromitina y Julia Grop han llamado la atención de millones de usuarios al imitar al delantero.

La modelo sueca Julia Grop comenzó a hacer parodias del jugador después de que usuarios en redes sociales señalaran su parecido con Haaland, lo que la llevó a investigar sobre él.

Al notar las similitudes en sus rasgos, decidió imitarlo. Su video más viral, en el que reproduce la forma de caminar del futbolista, supera los 90 millones de reproducciones en Instagram.

Su parecido con el jugador, especialmente por el tono de piel, el color del cabello y sus rasgos físicos, atrajo la atención del público y la motivó a continuar con este tipo de contenido. Según Infobae, la modelo explicó que en el primer video "intentó reproducir su forma de caminar, sin pretensiones, exagerando un poco los movimientos. Y la gente se volvió completamente loca".

La modelo, que tenía alrededor de 360 mil seguidores antes de publicar sus videos sobre Haaland, ahora supera los 1.2 millones en Instagram. Otro de sus videos más populares la muestra imitando al jugador mientras come y luego se sorprende al verse frente a un espejo.

Otra de las figuras virales es la modelo Anastasia Kostromitina, quien también guarda un gran parecido con el futbolista y ha aprovechado esa similitud para crear videos en los que recrea su estilo y algunos de sus momentos más conocidos.

Con comentarios como: "Se parece más a Haaland que el mismo Haaland", los seguidores han animado a la modelo a continuar con sus imitaciones. Gracias a sus sketches, ha logrado sumar millones de seguidores.

A sus 24 años, la modelo ha acumulado más de 125 millones de visualizaciones en Instagram con el primer video que publicó imitando al delantero.