Anastasia Kostromitina: quién es la modelo rusa que en redes afirman es idéntica a Erling Haaland

Con 25 años, Erling Haaland se ha convertido en el jugador más reconocido y viral en las redes sociales de todo el Mundial 2026.

El noruego no solo ha destacado por sus acciones dentro del terreno de juego, sino que los internautas se han encargado de hacerlo aún más popular por sus ocurrencias, su forma de ser y su mentalidad a la hora de afrontar un partido.

Sin embargo, hay otro personaje que ha ganado popularidad rápidamente y, aunque no tenga algún vínculo con Haaland, sí ha llamado la atención de los internautas por su gran parecido con el jugador noruego.

Se trata de Anastasia Kostromitina, una modelo rusa de 24 años que se ha vuelto rápidamente viral en redes sociales debido a que los usuarios aseguran que se parece demasiado a Erling Haaland.

La modelo, quien trabaja para la agencia "MOTION" de Rusia, ha aparecido en varias fotografías y videos en los que se observa su gran parecido con Haaland: desde el color de sus ojos hasta su rostro y su cabello.

Incluso, la modelo ha recreado varias fotografías graciosas que el noruego ha publicado en sus redes sociales, así como videos en los que imita la peculiar forma de caminar de Haaland.

😅 La 'DOBLE' de HAALAND... ¡¡en mujer!!



🪞 Anastasia Kostromitina, la modelo rusa que se ha hecho viral por su parecido a Erling. pic.twitter.com/aqqkwh82rr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 10, 2026

Rápidamente, la imagen de la modelo creció en redes sociales y, según medios de espectáculos, al principio no le gustaba que la compararan con Haaland.

Erling Haaland’s “twin sister” is now everywhere on Russian social media.



Anastasia Kostromitina, from Moscow, leaned into the joke with good comic timing and has turned the resemblance into properly viral content.



Hundreds of millions of views, and counting. https://t.co/yyfn4gcosW pic.twitter.com/4Lsuh6Jkdm — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) July 9, 2026

"No podía entender por qué me comparaban con un futbolista masculino", habría dicho la modelo en una entrevista con el medio Reuters.

Incluso dijo que su novio y una de sus amigas fueron quienes comenzaron a compararla con Haaland, pero que ella, con el tiempo, empezó a tomárselo con humor.

Ahora, Anastasia ha dicho que uno de sus sueños es poder tomarse una selfi con Haaland y que apoyará a Noruega en el Mundial 2026, a pesar de que, en un principio, dijo que no era fanática del futbol.

🙏 "I hope he will contact me!"



❤️ "My boyfriend does think I look like him but he tells me I'm beautiful and he loves me!"



Viral Erling Haaland lookalike Anastasia Kostromitina reveals what life is like resembling the #MCFC and Norway star! 👀 pic.twitter.com/o3Gx7BEfHB — talkSPORT (@talkSPORT) July 10, 2026

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