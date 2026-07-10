Anastasia Kostromitina: quién es la modelo rusa que en redes afirman es idéntica a Erling Haaland

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Anastasia Kostromitina: quién es la modelo rusa que en redes afirman es idéntica a Erling Haaland

En redes sociales se ha vuelto viral una popular modelo rusa debido a que se parece al jugador noruego Erling Haaland.

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Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Brasil vs Noruega

Erling Haaland de Noruega celebra el gol que puso el 0-1 en el marcador durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Noruega. (Foto Prensa Libre: EFE)

Con 25 años, Erling Haaland se ha convertido en el jugador más reconocido y viral en las redes sociales de todo el Mundial 2026.

El noruego no solo ha destacado por sus acciones dentro del terreno de juego, sino que los internautas se han encargado de hacerlo aún más popular por sus ocurrencias, su forma de ser y su mentalidad a la hora de afrontar un partido.

Sin embargo, hay otro personaje que ha ganado popularidad rápidamente y, aunque no tenga algún vínculo con Haaland, sí ha llamado la atención de los internautas por su gran parecido con el jugador noruego.

Se trata de Anastasia Kostromitina, una modelo rusa de 24 años que se ha vuelto rápidamente viral en redes sociales debido a que los usuarios aseguran que se parece demasiado a Erling Haaland.

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La modelo, quien trabaja para la agencia "MOTION" de Rusia, ha aparecido en varias fotografías y videos en los que se observa su gran parecido con Haaland: desde el color de sus ojos hasta su rostro y su cabello.

Incluso, la modelo ha recreado varias fotografías graciosas que el noruego ha publicado en sus redes sociales, así como videos en los que imita la peculiar forma de caminar de Haaland.

Rápidamente, la imagen de la modelo creció en redes sociales y, según medios de espectáculos, al principio no le gustaba que la compararan con Haaland.

"No podía entender por qué me comparaban con un futbolista masculino", habría dicho la modelo en una entrevista con el medio Reuters.

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Incluso dijo que su novio y una de sus amigas fueron quienes comenzaron a compararla con Haaland, pero que ella, con el tiempo, empezó a tomárselo con humor.

Ahora, Anastasia ha dicho que uno de sus sueños es poder tomarse una selfi con Haaland y que apoyará a Noruega en el Mundial 2026, a pesar de que, en un principio, dijo que no era fanática del futbol.

Lea también: La Copa del Mundo en las redes sociales: Los temas más virales sobre el Mundial del 2026

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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