¿Por qué la coleta de Erling Haaland genera dinero?: cómo su peinado pasó de ser un sello personal a una inversión de negocio

Con tan solo 25 años, Erling Haaland ha captado la atención del mundo por su estilo futbolístico, no solo en el Manchester City, sino también por su desempeño con la selección de Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Uno de los rasgos que más ha llamado la atención es su característica coleta, que se ha convertido en parte de su imagen personal.

El delantero llegó a los cuartos de final con la selección de Noruega, que enfrentará este 11 de julio a Inglaterra en el Estadio de Miami. Después de vencer a una de las favoritas, Brasil, Haaland se ha convertido en la imagen de la selección noruega.

Con su característico estilo vikingo, uno de los momentos que más llama la atención en las redes sociales ocurre cuando el delantero se recoge el cabello para hacerse su tradicional coleta. Sin embargo, más allá de ser un sello personal, la goma para el cabello que utiliza le produce ingresos.

Medios como La Vanguardia comparten que las gomas para el cabello despertaron el interés de Erling Haaland hasta el punto de invertir en ese negocio, lo que le ha permitido generar nuevos ingresos.

Según cita ese medio, Haaland eligió esa marca porque le ofrecía una mejor sujeción, lo que con el tiempo lo llevó a invertir en Bon Dep, empresa responsable de las gomas para el cabello Kknekki.

Hedda Engelhardt, directora de marketing de Kknekki, comentó a EFE que el jugador utilizó durante años esas gomas para el cabello antes de establecer una relación comercial con la empresa y lanzar una colección.

Con el tiempo, destacó Engelhardt, su preferencia por la marca Kknekki dio paso a la inversión. Esta relación comercial llevó al lanzamiento de una colección exclusiva con el delantero noruego llamada Haaland Edition.

Se conoce que fue en el 2024 cuando el delantero del Manchester City realizó la inversión en la empresa que fabrica la goma para el cabello con la que elabora su icónico peinado.

Durante el lanzamiento de la campaña, Kknekki destacó que la colección fue diseñada tanto para sesiones de alta intensidad como para momentos cotidianos e indicó que estaba inspirada en «el estilo de Erling Haaland dentro y fuera del campo».

Las gomas para el cabello están confeccionadas con más de 60 hilos y fueron creadas para no perder elasticidad, según informó la marca. «Su inversión se basó en la confianza porque ya conocía el producto», agregó Engelhardt.

La colección, integrada por ocho modelos, incluye cuentas con el nombre del futbolista, lo que hace más llamativo el diseño. Además, fue un éxito comercial y agotó sus existencias en dos semanas, según cita La Vanguardia.