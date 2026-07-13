¿Cuál era la fortuna de Sam Neill? Esto se conoce del patrimonio del actor de Jurassic Park

La saga de Jurassic Park catapultó al actor Sam Neill, lo que le permitió alcanzar reconocimiento internacional y obtener el mejor sueldo de su carrera cinematográfica. Este 13 de julio se dio a conocer la noticia de su muerte, la cual fue repentina e inesperada.

Por medio de un comunicado se informó que el actor falleció en Australia, rodeado de su familia, cuyos integrantes resaltaron que "falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida". Además, descartaron que se tratara de cáncer; sin embargo, se abstuvieron de señalar la causa médica de su muerte.

El actor, que participó en la saga de Jurassic Park al interpretar al paleontólogo Alan Grant, consolidó una vasta fortuna, según medios internacionales, a la que se suman los ingresos obtenidos durante sus cinco décadas en la industria.

El actor afrontó complicaciones de salud luego de enfrentar y superar un linfoma T angioinmunoblástico en etapa tres. Infobae resalta que Sam Neill desarrolló una amplia carrera en el cine, la televisión, el doblaje, la producción y la dirección.

Pero su patrimonio no provenía únicamente de esas actividades, sino también de la venta de su libro y de su viñedo Two Paddocks, lo que le permitió mantener una estabilidad económica.

Se conoce que el viñedo habría sido comprado con parte del sueldo obtenido por Jurassic Park y que produce aproximadamente seis mil cajas de pinot noir al año. Cada botella se comercializa entre US$40 y US$70.

Según cálculos citados por Infobae, se estima que el actor obtenía entre US$1.5 millones y US$2.5 millones anuales por este negocio. Además, el terreno donde se ubica el viñedo Two Paddocks tendría un valor superior a US$5 millones, patrimonio que pasaría a su familia.

Ganancias por Jurassic Park

Sam Neill alcanzó el punto más alto de su carrera gracias a la saga de Jurassic Park. En su primera aparición en la franquicia, el actor ganó aproximadamente US$1.5 millones.

Sin embargo, el medio resalta que, debido al éxito de la película, habría recibido entre US$5 millones y US$7 millones adicionales. Para la segunda entrega, su sueldo fue de US$4 millones.

En la tercera entrega en la que participó, Jurassic World Dominion, el actor habría obtenido alrededor de US$5 millones, uno de los salarios más altos de su carrera.

Patrimonio estimado de Sam Neill

Se cree que, además de lo ganado en el cine, una parte importante de sus ingresos provino de Did I Ever Tell You This?, sus memorias, publicadas en el 2022 y que fueron un éxito de ventas.

Medios internacionales señalan que la fortuna del actor ascendía a unos US$20 millones, mientras que Celebrity Net Worth la estima en US$18 millones. Ambas cifras son estimaciones elaboradas con base en sus ingresos conocidos y no en documentación oficial.