La transformación de Tom Cruise para su participación en la película Digger, del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu

La pantalla grande mostrará la transformación de Tom Cruise, recordado por sus películas de acción, al dar vida al excéntrico multimillonario Digger Rockwell.

La próxima película del director mexicano Alejandro González Iñárritu sorprendió a los seguidores de Cruise, luego de que el actor cambiara de imagen para interpretar a un hombre poderoso, pero responsable de un desastre que amenaza con destruirlo todo.

Este personaje excéntrico tendrá el poder de cambiar el rumbo de los acontecimientos; sin embargo, si continúa con sus planes, provocará graves efectos ecológicos que, según Diario AS, incluirían un tsunami y residuos nucleares que afectarían la forma de vida de la humanidad.

El personaje ha llevado a Cruise a dejar de lado su figura tonificada para interpretar a un hombre mayor, con un abdomen prominente. La película, considerada una comedia negra, llegará a los cines el próximo 1 de octubre.

Dentro del filme, el personaje de Tom Cruise es presentado como "el hombre más poderoso del mundo", cuyas ambiciones ponen en riesgo a la humanidad. Según Infobae, una de sus decisiones amenaza con desencadenar un conflicto nuclear.

Medios internacionales citan al actor, quien aseguró que nunca se había enfrentado a un papel que lo desafiara de esa manera. Con canas, algunos kilos de más y un estilo particular, Cruise interpreta a este multimillonario que hará temblar al mundo.

El adelanto muestra cómo Digger Rockwell recibe la notificación de que la plataforma donde trabaja provocó el desprendimiento de un glaciar en Groenlandia, situación a la que inicialmente resta importancia. Pese a ello, las autoridades le piden resolver la problemática, a lo que responde de forma polémica.

El Gobierno de Estados Unidos le solicita resolver el problema; sin embargo, Digger Rockwell decide lanzar misiles contra el glaciar con el objetivo de cambiar la narrativa de la crisis, decisión que podría derivar en conflictos mayores.

"Como no podemos controlar la naturaleza, controlaremos la narrativa", dice Digger Rockwell en el tráiler, lo que anticipa que todo puede cambiar. Esta historia llevará a Tom Cruise a una nueva aventura, aunque con un estilo muy diferente al de sus anteriores películas de acción.

La película contará con la participación de John Goodman, quien interpreta al presidente de Estados Unidos. Debido a su estado de salud, deja en manos de Digger Rockwell la solución de la crisis, que podría llegar a costar US$18 billones.

Medios como Infobae destacan que Cruise buscó trabajar con el director mexicano después de ver Amores perros. Finalmente, Digger se convirtió en la película que los reunió por primera vez.