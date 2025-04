Morat, con “Asuntos pendientes”, habla de su visita a Guatemala y de su próxima gira

Desde hace 13 años, un grupo de amigos colombianos comenzó el sueño de hacer música. Morat ha madurado en los escenarios junto a su público y este sábado 19 de abril se presentará en el Puerto de San José.

Entre los momentos más destacados de la banda están que en 2024 rompió tres Récords Guinness, el cual incluyó el mayor número de personas en pijama reunidas en un solo lugar, durante su presentación en Ciudad de México.

Más de un millón de personas fueron testigos de su última gira Antes de que amanezca, los estadios. Su show del 14 de diciembre de 2024 fue transmitido en la plataforma Disney+, alcanzando una audiencia global. En Guatemala se presentaron en noviembre pasado en Cementos Progreso.

El sábado 19 de abril, Juan Pablo Isaza (guitarra y voz), Juan Pablo Villamil (guitarra), Martín Vargas (baterista y vocalista) y Simón Vargas (bajista) hablaron antes de su viaje al puerto con Prensa Libre y Guatevisión sobre lo que significa para ellos estar en el país y los proyectos que se vienen a futuro.

Ustedes han madurado junto a sus fans. ¿Qué se siente haber crecido con su público?

Ante todo, mucho agradecimiento, porque, sin duda, lo que para nosotros es claro es que, sin nuestro público, probablemente el lugar en el que estaríamos sería totalmente distinto. También nos sentimos muy afortunados de poder hacer una música que de pronto no es lo que más suena. De una manera, en cuanto a género y formato, no hay tantas bandas, pero nosotros siempre quisimos explorarlos de manera muy orgánica, y sentimos que la evolución que ha tenido nuestro sonido y la forma en que la gente lo ha hecho suyo también es lo más agradable, aseguró Simón Vargas, quien se encarga del bajo.

Ustedes son amigos, pero también son artistas. ¿Cómo superan los desacuerdos?

Fíjate que últimamente hemos estado hablando mucho de eso y es un tema constante: ver cómo supera uno estas cositas que son bobas, pero digamos que es normal en el día a día encontrarnos con estas encrucijadas. Últimamente estamos muy fans de irnos por una cosa, y es que la convicción más fuerte gana. Si alguien tiene un feeling muy fuerte sobre algo en particular, muchas veces jugar esa carta nos ayuda, como: “Oigan, yo genuinamente siento que esta es la mejor decisión y denme esta”. Es una carta que últimamente nos funciona mucho y estamos utilizando, enfatizó Juan Pablo Villamil, que es uno de los vocalistas y de las guitarras de la banda juvenil.

¿Esta es la tercera vez que están en Guatemala en los últimos cuatro años? Si tuvieran que contar una anécdota o hacer una canción de lo que han vivido acá, ¿qué contarían?

Debo decir que esta tiene algo muy particular y tiene que ver con la ubicación del lugar y dónde estamos en este momento, porque creo que nunca nos habíamos quedado en un hotel que estuviera tan lejos del lugar donde vamos a tocar. Creo que es algo muy particular, porque ayer que estuvimos haciendo prueba fueron dos horas de camino: ir, tocar, volver acá, otra vez dos horas de camino. Pero habla también mucho de que la gente esté dispuesta a hacer ese viaje para ir a vernos; habla de lo bueno que va a estar el concierto y de la energía. Siempre que hemos estado en Guatemala nos ha atendido gente con energía muy especial, dijo Martín Vargas, el más pequeño de los cuatro y baterista del grupo.

Morat forma parte de la Gira Refrescante Pepsi donde también estará Arcángel, Boza y Ryan Castro, Alex Mendoza y Zelaya, entre otros. La presentación es en el Km. 97 del Puerto de San José. (Foto Prensa Libre: EFE)

Recién terminaron la gira más grande de su carrera, hasta ahora. ¿Cómo se sienten? ¿Fue lo que esperaban? ¿Y qué se viene ahora para Morat?

La gira de Los estadios fue un sueño absoluto para nosotros. La pasamos increíble, la pasamos súper también aquí en Guatemala. Creo que si pudiéramos cambiar una cosa sería el número de lugares a los que pudimos llegar con la gente. Fue una gira de una envergadura enorme. Montar esos escenarios era un complique, y nosotros somos una banda a la que le gusta ir a muchos sitios. Nos hicieron falta varios "asuntos pendientes".

Y justamente ahora viene “Asuntos Pendientes”. ¿Los volveremos a ver en Guatemala?

Yo creo que todo el sentido detrás de Asuntos Pendientes es darle también un tiempo y un espacio a esos lugares a los que no fuimos.

De alguna manera, esta venida para nosotros acá a Guatemala también es muy especial, y no sé si particularmente entra en la gira, pero sentimos que es momento de darle prioridad a lugares que tal vez no estuvieron en la gira de los estadios y que también nos encantaría ir para allá, indicó Villamil. “Guatemala no entra porque Guatemala tuvo estadio y este concierto de hoy”, enfatizó Isaza.

La agrupación aseguró que en sus próximos proyectos estará incluido Guatemala, pues aseguran que hay un cariño especial con el país, que apoyó a la banda desde sus inicios.