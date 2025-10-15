MTV eliminará sus canales musicales: por qué desaparecen, cuáles son y cuándo será el cierre en Latinoamérica

Los canales musicales de MTV cesarán sus transmisiones para dar paso a su traslado a plataformas digitales, marcando el cierre de una era que influyó a generaciones durante los años ochenta, noventa y dos mil.

El anuncio fue confirmado por la cadena de televisión y medios internacionales, los cuales destacaron que estos canales formaron parte de la cultura musical durante 44 años. A partir del 2025, los espectadores se despedirán de ellos.

La decisión se produjo como parte de la fusión entre Paramount, casa productora del canal, y Skydance Media, compañías que buscan redirigir sus contenidos hacia servicios de streaming, como Paramount+ y Pluto TV.

Esta reestructuración responde a la creación de Paramount Skydance Corporation, lo que llevó a Paramount a cerrar cinco canales musicales que transmitían contenido las 24 horas. Según la BBC, el cierre en el Reino Unido se hará efectivo el 31 de diciembre del 2025.

De los canales actuales, solo sobrevivirá MTV HD, aunque con contenido renovado enfocado en reality shows y programas de entretenimiento.

La BBC también señala que Paramount contempla cerrar sus canales musicales en otros países, incluyendo Australia, Polonia, Francia y Brasil, como parte de una estrategia para reducir costos en al menos 500 millones de dólares (más de Q3,827 millones).

Según el diario Milenio, los cierres continuarán durante el 2026, con una “afectación generalizada en Latinoamérica”, dato que no ha confirmado Paramount +. En contraste, los canales de Estados Unidos mantendrán su frecuencia, ya que siguen siendo rentables en ese mercado.

Los contenidos estarán disponibles a nivel mundial a través del servicio de streaming Paramount+.

Entre los canales que cerrarán se encuentran:

MTV Music : Videoclips actuales y estrenos transmitidos las 24 horas.

: Videoclips actuales y estrenos transmitidos las 24 horas. MTV 80s : Éxitos de los años ochenta con íconos como Madonna y Michael Jackson.

: Éxitos de los años ochenta con íconos como Madonna y Michael Jackson. MTV 90s : Grunge, hip hop y pop noventero, con Nirvana, TLC y Britney Spears.

: Grunge, hip hop y pop noventero, con Nirvana, TLC y Britney Spears. Club MTV : Música dance y EDM para fiestas, basado en el programa original.

: Música dance y EDM para fiestas, basado en el programa original. MTV Live: Conciertos y acústicos en vivo al estilo Unplugged.

Estos contenidos estaban disponibles en Latinoamérica mediante servicios de cable contratados con compañías locales afiliadas a la empresa, aunque no se ha confirmado si también se retirarán de estas plataformas.