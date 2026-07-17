Muere Brenda Fricker, actriz ganadora del Óscar y estrella de “Mi pobre angelito 2”

Ganadora de un premio Óscar y reconocida internacionalmente por su participación en producciones como Mi pobre angelito 2, Brenda Fricker murió a los 81 años, según informó su representante este viernes 17 de julio del 2026.

"La actriz Brenda Fricker ha fallecido a los 81 años tras luchar contra una enfermedad que su agente ha confirmado", escribió el medio The Sun.

La noticia fue confirmada por su agente, Phil Belfield, quien lamentó su fallecimiento y aseguró que "el mundo es inferior por su ausencia". Añadió que fue "un honor conocerla, amarla y trabajar con ella".

"Siempre tendrá un lugar en mi corazón y en el corazón de tantos aficionados al cine y la televisión en todo el mundo", dijo el representante sobre la actriz.

Aunque no agregó mayores detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento, medios internacionales reportaron que Fricker había enfrentado problemas de salud.

La actriz irlandesa nació en Dublín el 17 de febrero de 1945. Inicialmente trabajó como asistente del editor de arte en The Irish Times y, luego, comenzó su carrera artística, que se extendió durante más de 60 años.

Se hizo acreedora de un premio Óscar como mejor actriz de reparto por su participación en My Left Foot (Mi pie izquierdo), estrenada en 1989, donde interpretó a la madre de Christy Brown. Así se convirtió en la primera actriz irlandesa en obtener ese galardón de la Academia.

En su discurso de aceptación en Hollywood recordó a su país y dedicó el galardón a "todo el pueblo de Irlanda".

Además, es recordada por su papel en Home Alone 2: Lost in New York (Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York), estrenada en 1992, donde Fricker dio vida a la entrañable Mujer de las Palomas.

También formó parte de otras producciones como The Field (El prado, 1990), Home Alone 2: Lost in New York (Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, 1992), A Time to Kill (Tiempo de matar, 1996) y Veronica Guerin (2003).

El embajador de Estados Unidos en Irlanda, Edward Walsh, describió a Fricker como "una gigante del cine irlandés" y elogió su "inolvidable" interpretación en Mi pie izquierdo.

"De Dublín a Hollywood, su trabajo llevó las historias de Irlanda al mundo e inspiró a generaciones a ambos lados del Atlántico. Deja un legado extraordinario y quiero trasladar mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que la quisieron", escribió en la red social X.